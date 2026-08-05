O lugar em Portugal onde há mais cascatas do que estradas: «Toda a gente deve visitar pelo menos uma vez na vida»

Num vídeo publicado nas redes sociais, João começa por afirmar: "O lugar em Portugal onde há mais cascatas do que estradas. A Ilha das Flores, nos Açores."

Ao longo da viagem, mostra algumas das paisagens mais emblemáticas da ilha, onde as cascatas assumem um papel de destaque. "Há cascatas que acabam no mar, em lagoas e em estradas, mas acho que não deves vir aqui só por causa delas", refere.

O criador de conteúdos apresenta ainda a rubrica "Escapadelas soalheiras que toda a gente deve visitar pelo menos uma vez na vida", deixando várias sugestões para quem pensa visitar este recanto açoriano.

Entre os locais e experiências que destaca estão as tradicionais pataniscas de algas, explicando que esta especialidade nasceu numa altura em que havia escassez de alimentos na ilha. João mostra também as aldeias de pedra, as piscinas naturais repletas de peixes e os vários trilhos que permitem explorar a natureza exuberante da Ilha das Flores.

Muito para além das famosas cascatas, João Kopke garante que este é um destino onde a gastronomia, as paisagens e a autenticidade tornam cada visita inesquecível. Para o surfista, trata-se de um daqueles locais que "toda a gente deve visitar pelo menos uma vez na vida".