Pode almoçar aqui por apenas 10 euros: descubra o destino europeu que todos estão a falar

  • Joana Lopes
  • 2 abr, 17:00

Se quer viajar sem gastar uma fortuna, este é o destino ideal. Com refeições a 10 euros, esta cidade está rapidamente a tornar-se num dos locais mais comentados entre viajantes de todo o mundo.

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Esqueça Santorini e os preços exorbitantes da Grécia. Há um paraíso escondido na Europa, onde é possível jantar à beira-mar por apenas 10 euros e aproveitar praias de cartão-postal praticamente só para si. Falamos da Albânia, a nova joia do Mediterrâneo que está a conquistar cada vez mais viajantes.

Imagine águas azul turquesa, areais quase desérticos e restaurantes à beira-mar onde uma refeição completa não ultrapassa os 10 euros. Para quem está habituado ao luxo caro da Grécia ou Itália, a Albânia é uma verdadeira surpresa: aqui, o seu dinheiro rende três vezes mais, e a infraestrutura turística é suficiente para umas férias inesquecíveis sem precisar de gastar uma fortuna.

As praias são paradisíacas e pouco exploradas, com cenários que recordam os destinos mais icónicos do Mediterrâneo, mas sem as multidões que tornam a experiência menos agradável. É o tipo de lugar onde se sente a verdadeira sensação de férias relaxantes, entre águas cristalinas e restaurantes acessíveis, tudo ao alcance de qualquer orçamento.

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O segredo desta costa europeia espalha-se rapidamente e os preços já começaram a subir à medida que mais viajantes descobrem o charme do país. Para quem procura um verão diferente, com sol, mar e gastronomia acessível, a Albânia surge como a alternativa perfeita: praias de sonho, refeições económicas e menos turistas – o pacote completo que qualquer viajante deseja.

Temas: Férias Albânia Europa
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