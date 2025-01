O segredo para desfrutar de 49 dias de férias em 2025 gastando apenas 22: marque já no calendário

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Descubra como tirar 49 dias de férias em 2025 com apenas 22, aproveitando feriados e fins-de-semana prolongados!

Com a chegada de 2025, muitos portugueses começam já a planear as férias do próximo ano. Para aproveitar ao máximo o tempo livre, é essencial analisar o calendário e identificar os feriados, fins-de-semana prolongados e pontes que podem ser aproveitados para transformar os 22 dias úteis de férias em períodos mais longos de descanso.

Se se organizar bem, poderá desfrutar de até 49 dias de férias, ou 48 se não trabalhar em Lisboa. O truque está em aproveitar os feriados e juntá-los aos dias de férias para criar períodos de descanso mais extensos.

Fins-de-semana prolongados

O primeiro passo é observar os feriados nacionais que caem em sextas-feiras ou segundas-feiras. Em 2025, haverá cinco feriados nesta categoria:

Sexta-feira Santa (18 de abril) 25 de Abril (sexta-feira) Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto, sexta-feira) Restauração da Independência (1 de dezembro, segunda-feira) Dia da Imaculada Conceição (8 de dezembro, segunda-feira)

Para quem trabalha em Lisboa, há ainda o Dia de Santo António, que cai numa sexta-feira, 13 de junho, sendo o sexto fim-de-semana prolongado do ano.

Pontes estratégicas

Além dos fins de semana prolongados, existem também as pontes, que são uma excelente oportunidade para esticar os dias de descanso. As principais pontes em 2025 são:

Dia do Trabalhador (1 de maio, quinta-feira) – pode tirar férias na sexta-feira, 2 de maio.

Dia de Portugal (10 de junho, terça-feira) – aproveite a segunda-feira, 9 de junho, e crie um fim de semana prolongado.

Corpo de Deus (19 de junho, quinta-feira) – tire férias na sexta-feira, 20 de junho, para ter um fim de semana prolongado.

Natal (25 de dezembro, quinta-feira) – aproveite a sexta-feira, 26 de dezembro, para prolongar as festividades.

Como transformar 22 dias de férias em 49

Com algum planeamento, pode juntar todos estes dias livres de forma estratégica. Aqui fica uma sugestão de como aproveitar as pontes e os fins de semana prolongados para criar 48 ou 49 dias de férias, utilizando apenas 22 dias úteis:

De 18 de abril a 4 de maio – Tire 8 dias úteis de férias. Combine a Sexta-feira Santa e o 25 de Abril para ter mais de duas semanas de descanso. De 6 a 22 de junho – Tire 8 dias úteis de férias, mas se trabalha em Lisboa, adicione o dia 13 de junho (Santo António) para estender ainda mais o seu descanso. De 14 a 17 de agosto – Precisa apenas de 1 dia útil para aproveitar o feriado da Assunção de Nossa Senhora. De 29 de novembro a 8 de dezembro – Tire 4 dias úteis de férias para combinar com os feriados da Restauração da Independência e da Imaculada Conceição.

Ao seguir este plano, conseguirá transformar 22 dias úteis em 49 dias de descanso no próximo ano.

Aproveite as pontes e fins de semana prolongados e faça de 2025 um ano repleto de descanso!

