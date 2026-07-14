Se vai estar de férias, não saia de casa sem fazer isto. Poucos se lembram

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Antes de ir de férias, dedique apenas dois minutos à segurança da sua casa. É um cuidado simples que muitos ignoram.

Quando vai de férias ou passa mais de 24 horas fora de casa, há um pormenor que muitas pessoas esquecem: o que acontece aos alimentos guardados no congelador caso ocorra uma falha de eletricidade durante esse período?

Mesmo que a energia seja reposta pouco depois, nem sempre é possível perceber se os alimentos descongelaram parcialmente e voltaram a congelar. À primeira vista, podem aparentar estar em boas condições, mas uma interrupção da cadeia de frio pode comprometer tanto a sua qualidade como a segurança alimentar.

Para evitar dúvidas no regresso a casa, o site Sport recordou um truque simples que se tornou popular nas redes sociais. A criadora de conteúdos @cecideviaje mostrou no TikTok uma forma prática de confirmar se o congelador perdeu temperatura durante a sua ausência.

O procedimento é muito simples: encha um copo com água e coloque-o no congelador. Depois de a água congelar por completo, coloque uma moeda sobre a superfície do gelo e volte a colocar o copo no congelador.

Quando regressar, basta observar a posição da moeda. Se permanecer no topo do gelo, significa que o congelador manteve a temperatura e que os alimentos deverão ter continuado congelados. Já se a moeda estiver afundada ou no fundo do copo, é sinal de que o gelo derreteu e voltou a congelar, indicando que ocorreu uma interrupção prolongada da refrigeração.