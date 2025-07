Ir de férias sem deixar um copo de água na bancada? Nunca mais

Pode parecer estranho, mas este pequeno gesto tornou-se um hábito indispensável cá em casa. Tudo mudou depois de uma experiência que nunca esqueceremos.

Habitualmente, antes de partirmos de férias, preparamos a casa desligando os eletrodomésticos, fechando as torneiras e deixando tudo limpo e arrumado. No entanto, há um pequeno truque que pode fazer toda a diferença no regresso: deixar um copo com água junto ao lava-loiça da cozinha.

De acordo com o site La 100, durante a ausência prolongada e a consequente falta de uso da água no lava-loiça, o sifão, responsável por impedir a subida de gases provenientes do esgoto, pode secar. Sem essa barreira líquida, os maus odores podem começar a manifestar-se.

O copo com água funciona como uma medida preventiva. Se, ao voltar a casa, se notar um cheiro desagradável, basta despejar essa água pelo ralo, restaurando assim o nível do líquido no sifão e bloqueando a passagem de odores.

Para potenciar o efeito, pode-se ainda adicionar algumas gotas de vinagre branco ou lixívia à água, o que ajudará a desinfetar os canos e a eliminar resíduos que possam ter ficado acumulados.