«Água a 31 graus e azul do céu e do mar»: descobrimos o destino das férias de Cristina Ferreira

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Cristina Ferreira voltaa desfrutar de uns dias de descanso e tem partilhado com os seguidores vários momentos da escapadinha.

Entre paisagens de sonho, mergulhos no Mediterrâneo e passeios pela ilha, a apresentadora da TVI rumou a Maiorca e aproveitou para fazer uma reflexão sobre esta pausa antes de regressar aos projetos profissionais.

Numa publicação no Instagram, Cristina Ferreira revelou que estas férias representam um verdadeiro "reset" antes de enfrentar uma fase que antecipa como muito intensa. "Esta é a semana de liberdade. Mergulhos, água a 31 graus, azul, do céu e do mar. A arte nas ruas. E fazer um reset que o que aí vem é muito desafiante. Que rima com entusiasmante. Vou dizendo coisas", escreveu.

Entre as fotografias partilhadas encontra-se também uma imagem da icónica Catedral de Palma de Maiorca, um dos monumentos mais emblemáticos da ilha, que fez questão de visitar durante a viagem.

No entanto, foi a última fotografia da galeria que acabou por captar a atenção dos seguidores. Nela, Cristina Ferreira surge ao lado do namorado, João Monteiro, num raro momento a dois. A apresentadora fez ainda questão de destacar esse registo com uma declaração simples, mas significativa: "A última é a mais especial."

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Temas: Ferias Cristina Ferreira Dois às 10 Calor Praia
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