Mãe com três filhos: «Pais com crianças não têm propriamente férias»

Ter filhos é sinónimo de amor. Mas quando chega a hora das férias, muitos pais admitem: descansar é quase impossível.

Ter filhos é sinónimo de amor e alegria, mas para muitos pais as férias deixam de ser um verdadeiro momento de descanso. Entre horários para cumprir, refeições a preparar e a energia inesgotável das crianças, as viagens em família acabam por ser muitas vezes mais cansativas do que o trabalho do dia a dia.

Liliana, mãe de três filhos, descreve bem esse desafio: “«Pais com crianças não têm propriamente férias». Têm tempo para eles, mas acho que não são bem férias” Algo que Cláudio Ramos diz compreender e elogiou o facto da convidada não ter receio de o dizer.

Ouvimos ainda especialistas, que confirmaram ser necessário tempo para os pais "descansarem" das férias ao regressar à rotina.

Ainda assim, Liliana garante que estas semanas são essenciais para “encher o copo de amor e de tempo com os pais”.