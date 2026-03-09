Fuja do mau tempo: descubra as ilhas sempre ensolaradas a duas horas de Portugal

Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

Cansado do tempo instável em Portugal? Em apenas duas horas de voo pode estar numa ilha onde o sol nunca falha, as praias são deslumbrantes e o clima perfeito convida a relaxar sem preocupações.

Sol quase garantido durante todo o ano, temperaturas amenas mesmo durante o inverno e paisagens que parecem retiradas de um postal. O arquipélago das Ilhas Canárias mantém-se como um dos destinos preferidos dos portugueses e, a pensar nas férias de 2026, cada vez mais pessoas estão a planear uma escapadinha para estas ilhas espanholas, situadas a cerca de duas horas de voo de Lisboa.

Segundo as imagens partilhadas pela página de Instagram @hellocanaryislands, cada ilha apresenta personalidade própria, mas todas partilham o mesmo trunfo: bom tempo quase garantido ao longo do ano.

Gran Canaria é apelidada de “continente em miniatura”. Em poucos quilómetros é possível passar das dunas douradas de Maspalomas a paisagens montanhosas no interior. É uma ilha versátil, ideal para férias em família ou para quem procura animação noturna e hotéis tudo incluído. Para 2026, os pacotes de sete noites podem variar entre 700 e 900 euros por pessoa, dependendo da época e do regime escolhido.

Lanzarote distingue-se pela sua paisagem vulcânica quase lunar. O Parque Nacional de Timanfaya e as vinhas plantadas em solo negro são alguns dos pontos de interesse mais conhecidos. É uma escolha frequente entre casais e amantes de fotografia. Fora da época alta, os preços estimados começam nos 650 euros por pessoa para uma semana com voos e alojamento.

Tenerife, a maior ilha do arquipélago, combina praias, vida urbana e natureza em estado puro. O imponente vulcão Teide domina a paisagem e é uma das grandes atrações. A oferta é variada, desde hotéis económicos a resorts de luxo, com preços para 2026 a rondar 750 a 1.100 euros por pessoa, consoante a localização e a categoria do hotel.

Mais tranquila e menos turística, El Hierro é ideal para quem procura natureza intocada, mergulho e trilhos panorâmicos. É a menor das ilhas principais e mantém um ambiente quase selvagem. Os preços tendem a ser ligeiramente mais altos devido à menor oferta hoteleira, começando nos 800 euros por pessoa.

La Gomera é sinónimo de montanhas verdes, ravinas profundas e florestas húmidas no Parque Nacional de Garajonay. É muito procurada por caminhantes e por quem gosta de turismo ativo. Para 2026, uma semana pode custar entre 700 e 950 euros por pessoa, dependendo das ligações aéreas e do tipo de alojamento.

Fuerteventura destaca-se pelas suas praias extensas e pelo vento constante, ideal para surf e kitesurf. É perfeita para quem quer dias inteiros de areia branca e mar azul-turquesa. Os pacotes base para o próximo ano começam entre 650 e 850 euros por pessoa.

La Palma, conhecida como “La Isla Bonita”, combina falésias dramáticas, florestas densas e céus estrelados, ideais para observação astronómica. Após a recente atividade vulcânica, a ilha tem vindo a reforçar a oferta turística, com preços a partir de 750 euros por pessoa para 2026.

Por fim, La Graciosa é um pequeno paraíso quase intocado, acessível de barco a partir de Lanzarote. Com ruas de areia e praias selvagens, é ideal para quem deseja desligar do ritmo acelerado do dia a dia. Sendo uma ilha com oferta limitada, os preços podem ultrapassar os 900 euros por pessoa numa estadia organizada.

Com voos diretos regulares a partir de Portugal continental e promoções frequentes ao longo do ano, as Canárias continuam a ser uma aposta segura para quem quer sol sem percorrer longas distâncias.