Comer por 1 euro e dormir num hotel de luxo por 3: descobrimos o destino mais barato do mundo de que quase ninguém fala

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 29min

Viajar sem gastar muito dinheiro ainda é possível — e esta cidade prova-o. Com refeições a partir de 1 euro e hotéis de luxo por cerca de 3, tornou-se um dos destinos mais baratos do mundo, mas continua fora do radar de muitos viajantes.

Se está a planear as férias de 2026 e procura destinos onde cada experiência custa muito pouco, há uma cidade que se destaca: hotéis de luxo por apenas 3 euros, refeições locais por cerca de 1 euro e transportes públicos praticamente gratuitos.

O criador de conteúdos @francktravels partilhou no Instagram este destino surpreendente, onde é possível juntar cultura, conforto e preços difíceis de acreditar numa única viagem: Kuala Lumpur, na Malasyia.

A experiência começa logo pelo alojamento. De acordo com Franck Travels, é possível ficar em apartamentos de luxo com piscina infinita e vistas impressionantes por apenas 3 euros por noite, algo quase inacreditável para quem quer conforto sem gastar muito.

Outro dos grandes atrativos é a gastronomia local. Por apenas 1 euro é possível provar pratos típicos cheios de sabor e autenticidade, o que permite descobrir a cultura da cidade à mesa sem pesar no orçamento. Além disso, os transportes públicos são extremamente acessíveis, tornando simples visitar os principais pontos turísticos por menos de 1 euro.

Para quem aprecia cultura e arquitetura, a cidade oferece templos históricos e edifícios futuristas que parecem saídos de um filme, muitos deles com entrada gratuita. É, segundo Franck, “uma cidade subestimada que vale mesmo a pena conhecer”.

Assim, Kuala Lumpur surge como um destino ideal para férias em 2026, combinando experiências únicas com preços surpreendentemente baixos. Quem quiser explorar a Ásia a partir daqui pode ainda voar com a AirAsia para outros destinos asiáticos a preços muito acessíveis, o que transforma a cidade não só num destino de férias, mas também num ponto de partida estratégico para aventuras pelo continente.

Esta descoberta mostra que é possível juntar conforto, cultura e aventura numa viagem económica, provando que os destinos mais baratos também podem tornar-se inesquecíveis.

Temas: Férias Kuala Lumpur Malasyia Destinos baratos

