Parece Cuba ou México, mas fica muito mais perto: conheça o destino perfeito para férias económicas

Aldeia portuguesa com charme rural e uma tasquinha de comer e chorar por mais está a tornar-se destino turístico

Esta praia destaca-se pelas suas águas tranquilas, protegidas dos ventos, e por oferecer hotéis a preços bastante acessíveis.

Se está à procura de um destino paradisíaco para as próximas férias — daqueles que parecem saídos de um cartão-postal, mas sem viagens demasiado longas nem custos elevados — pode parar de procurar. A poucos minutos do centro da pitoresca vila de Agia Napa, em Chipre, encontra-se uma das praias mais surpreendentes da Europa.

Trata-se de Nissi Beach, distinguida como Melhor Praia da Europa de 2024 pela seguradora britânica Quotezone. Um reconhecimento que reflete o cenário idílico: areia dourada, águas cristalinas e quentes, noites agradáveis e uma gastronomia que conquista desde o primeiro momento. Um ambiente natural que agrada tanto a quem procura descanso como a quem prefere atividades mais dinâmicas.

Com cerca de 600 metros de extensão, Nissi Beach é conhecida pelas suas águas calmas e praticamente sem ondulação, graças à proteção contra os ventos. Estas características tornam-na especialmente indicada para famílias com crianças e para adeptos de desportos aquáticos. A praia possui Bandeira Azul e dispõe de nadadores-salvadores entre abril e outubro.

Um dos principais atrativos é a temperatura da água. Em agosto, pode chegar aos 28 graus, ultrapassando por vezes os 29. Nos meses de junho e setembro, varia entre os 24 e os 27 graus, e mesmo em outubro mantém-se acima dos 25. Assim, o verão prolonga-se para além do habitual calendário.

Quanto à temperatura do ar, julho é o mês mais quente, com máximas médias de 32 graus e noites tropicais a rondar os 24, condições ideais para passeios junto ao mar após o pôr do sol.

No que diz respeito ao alojamento, a zona oferece opções para diferentes perfis. Desde hotéis de luxo a unidades mais acessíveis, é possível encontrar quartos duplos a partir de cerca de 100 euros por noite. Para quem procura uma experiência mais exclusiva, existem hotéis de cinco estrelas com preços a rondar os 250 euros, valores competitivos face a outros destinos de verão.

Para chegar, os turistas portugueses podem optar pelo aeroporto internacional de Larnaca, com ligações acessíveis a partir de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. Uma pesquisa no Google Flights permite identificar as opções mais económicas.

A partir de Larnaca, a viagem até Nissi Beach demora entre 40 a 50 minutos de carro. É possível alugar viatura ou recorrer aos transportes públicos.

Em termos de documentação, sendo a República de Chipre membro da União Europeia, basta apresentar o cartão de cidadão válido. Apesar de a ilha apresentar baixos níveis de criminalidade, o Portal das Comunidades aconselha a adoção de precauções habituais, como guardar documentos em segurança (de preferência com cópias) e utilizar o cofre do hotel para objetos de valor.

Segundo as avaliações no TripAdvisor, os visitantes descrevem a praia como “espetacular”, destacando a transparência da água, a areia dourada e a proximidade de bares e restaurantes. É frequentemente recomendada para famílias e casais, devido ao ambiente seguro e à variedade de atividades disponíveis