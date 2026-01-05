Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 14min

Já começou a pensar nas férias de 2026? Imagine-se numa ilha onde a areia é branca, as águas são mornas e cristalinas e o sol brilha quase todos os dias. E o melhor? Está a menos de duas horas de Portugal.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Com o início do ano, muitas resoluções giram em torno de um novo destino para as férias de verão. Procura um sítio paradisíaco, tranquilo, onde não sinta que está numa corrida de férias? Existem praias numa ilha a menos de duas horas de avião que são ideais para quem procura relaxar. Nós estivemos lá e garantimos que é um verdadeiro paraíso.

Falamos de Formentera, nas Ilhas Baleares, em Espanha. Não é preciso atravessar o mundo para encontrar praias de sonho — basta olhar com atenção para o que o Mar Mediterrâneo tem para oferecer. Escolhemos três praias em Formentera que nos roubaram o coração e nos fizeram ter a certeza de querer voltar. As temperaturas da água são incríveis. Durante o verão, variam entre 24ºC e 28ºC, permanecendo geralmente mornas e agradáveis.

Como chegar a Formentera

O primeiro passo é voar até Ibiza, a ilha vizinha, que possui um aeroporto internacional com várias ligações diretas a partir de Portugal. Partindo de Lisboa ou Porto, existem voos diretos com duração de cerca de 1h30.

Para chegar a Formentera, o destino é Port Esportiu Marina d’Eivissa, onde se compra o bilhete do ferry, que dura apenas 30 a 40 minutos.

As nossas praias preferidas em Formentera

Playa des Ses Iletes

Considerada uma das praias mais deslumbrantes de Formentera, é famosa pelas suas águas cristalinas e areia branca e fina. Localizada no norte da ilha, faz parte do Parque Natural de Ses Salines e oferece um ambiente tranquilo e natural.

 

Cala Sahona

Mais isolada e sossegada, Cala Sahona situa-se na costa oeste da ilha. A água calma e rasa, combinada com a areia dourada e as rochas ao redor, torna-a perfeita para famílias ou quem procura um ambiente mais relaxante.

Cavall d’en Borràs

Localizada perto do porto de La Savina, é uma das primeiras paragens obrigatórias na ilha. Com areia branca e macia, é ideal para descansar ao sol ou fazer uma caminhada tranquila à beira-mar.

Temas: Férias Praia

RELACIONADOS

Esta praia escondida a minutos de Lisboa vai fazê-lo sentir-se nas Caraíbas

Praia portuguesa está na lista das mais baratas da Europa

Com este cenário, jurávamos que era nas Caraíbas. Mas é uma praia portuguesa (a 45 minutos de Lisboa)

Portugal tem duas praias com piscinas de água salgada aquecidas e de acesso gratuito

Dicas

De certeza que sabe fazer uma rotunda? Este erro é muito frequente

Há 14 min

Reviravolta nas tendências. Estas são as cores de unhas que vão dominar 2026

Há 1h e 14min

Chegar ao fim de 2026 com 5 mil euros a mais? Este é o método de poupança para ser feito em casal

Há 3h e 14min

Menos de 50 euros! Este smartwatch atende chamadas e monitoriza tudo o que precisa

Ontem às 15:42

Acabou-se andar com fios atrás: este aspirador tipo Dyson custa menos de 100 euros e chega a todo o lado

1 jan, 22:53

A tosse fica pior à noite? Este é um dos erros mais frequentes dos portugueses no quarto

31 dez 2025, 14:00

“Não como nada durante toda a manhã": os truques desta apresentadora de 50 anos para manter a boa forma

31 dez 2025, 12:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

2 jan, 10:04

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

2 jan, 11:47

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

2 jan, 11:56

Momento da saída de recruta da “1.ª Companhia” emociona todos: “Eu não estava à espera”

Hoje às 10:05

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez 2025, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez 2025, 12:52

Fora do Estúdio

Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

Há 1h e 49min

Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Ontem às 22:25

Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

2 jan, 09:25

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

2 jan, 08:53

Fotos

De certeza que sabe fazer uma rotunda? Este erro é muito frequente

Há 14 min

Reviravolta nas tendências. Estas são as cores de unhas que vão dominar 2026

Há 1h e 14min

Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

Há 1h e 49min

Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

Há 2h e 14min