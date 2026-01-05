Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

Já começou a pensar nas férias de 2026? Imagine-se numa ilha onde a areia é branca, as águas são mornas e cristalinas e o sol brilha quase todos os dias. E o melhor? Está a menos de duas horas de Portugal.

Com o início do ano, muitas resoluções giram em torno de um novo destino para as férias de verão. Procura um sítio paradisíaco, tranquilo, onde não sinta que está numa corrida de férias? Existem praias numa ilha a menos de duas horas de avião que são ideais para quem procura relaxar. Nós estivemos lá e garantimos que é um verdadeiro paraíso.

Falamos de Formentera, nas Ilhas Baleares, em Espanha. Não é preciso atravessar o mundo para encontrar praias de sonho — basta olhar com atenção para o que o Mar Mediterrâneo tem para oferecer. Escolhemos três praias em Formentera que nos roubaram o coração e nos fizeram ter a certeza de querer voltar. As temperaturas da água são incríveis. Durante o verão, variam entre 24ºC e 28ºC, permanecendo geralmente mornas e agradáveis.

Como chegar a Formentera

O primeiro passo é voar até Ibiza, a ilha vizinha, que possui um aeroporto internacional com várias ligações diretas a partir de Portugal. Partindo de Lisboa ou Porto, existem voos diretos com duração de cerca de 1h30.

Para chegar a Formentera, o destino é Port Esportiu Marina d’Eivissa, onde se compra o bilhete do ferry, que dura apenas 30 a 40 minutos.

As nossas praias preferidas em Formentera

Playa des Ses Iletes

Considerada uma das praias mais deslumbrantes de Formentera, é famosa pelas suas águas cristalinas e areia branca e fina. Localizada no norte da ilha, faz parte do Parque Natural de Ses Salines e oferece um ambiente tranquilo e natural.

Cala Sahona

Mais isolada e sossegada, Cala Sahona situa-se na costa oeste da ilha. A água calma e rasa, combinada com a areia dourada e as rochas ao redor, torna-a perfeita para famílias ou quem procura um ambiente mais relaxante.

Cavall d’en Borràs

Localizada perto do porto de La Savina, é uma das primeiras paragens obrigatórias na ilha. Com areia branca e macia, é ideal para descansar ao sol ou fazer uma caminhada tranquila à beira-mar.