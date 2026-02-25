Sem sair da Europa, encontra esta praia paradisíaca com águas a 28 °C

Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

Sem precisar de apanhar um voo intercontinental, é possível desfrutar de uma experiência de praia digna de postal no coração da Europa.

No verão, poucos destinos conseguem combinar praias de areia clara, águas cristalinas e um património histórico fascinante de forma tão harmoniosa. Entre enseadas escondidas e falésias imponentes, é possível explorar vilas antigas, percorrer ruas estreitas de casas brancas e mergulhar em tradições culinárias que atravessam séculos.

Falamos de Puglia, no sul de Itália, uma região que convida a descobrir aldeias pitorescas com os famosos trulli, casas circulares de pedra com telhados cónicos, reconhecidas como Património Mundial pela UNESCO, e cidades barrocas onde o ritmo de vida parece desacelerar, proporcionando uma experiência autêntica e memorável a cada esquina.

As praias, um dos principais atrativos, oferecem a possibilidade de banhos prolongados, com a temperatura da água no verão a variar entre 24 e 28 graus. Os tons de azul e verde, transparentes e convidativos, tornam o litoral perfeito tanto para quem procura relaxar ao sol como para os amantes de snorkeling ou passeios de barco. Entre o Adriático e o Jónico, é possível encontrar desde enseadas rochosas quase desertas até extensões de areia mais amplas, ideais para famílias.

Para quem planeia viajar nas férias de verão, a região apresenta opções de alojamento muito acessíveis, com estadias disponíveis no Booking a partir de 40 euros por noite. Os voos de ida e volta desde Portugal, para os aeroportos de Bari ou Brindisi, podem ser encontrados a partir de 200 euros no Google Flights, sobretudo se reservados com antecedência.

Esta combinação de preços competitivos, praias deslumbrantes e património cultural torna Puglia uma das escolhas mais equilibradas para férias de verão, oferecendo experiências autênticas sem comprometer o orçamento.