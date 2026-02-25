Sem sair da Europa, encontra esta praia paradisíaca com águas a 28 °C

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00

Sem precisar de apanhar um voo intercontinental, é possível desfrutar de uma experiência de praia digna de postal no coração da Europa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No verão, poucos destinos conseguem combinar praias de areia clara, águas cristalinas e um património histórico fascinante de forma tão harmoniosa. Entre enseadas escondidas e falésias imponentes, é possível explorar vilas antigas, percorrer ruas estreitas de casas brancas e mergulhar em tradições culinárias que atravessam séculos.

Falamos de Puglia, no sul de Itália, uma região que convida a descobrir aldeias pitorescas com os famosos trulli, casas circulares de pedra com telhados cónicos, reconhecidas como Património Mundial pela UNESCO, e cidades barrocas onde o ritmo de vida parece desacelerar, proporcionando uma experiência autêntica e memorável a cada esquina.

As praias, um dos principais atrativos, oferecem a possibilidade de banhos prolongados, com a temperatura da água no verão a variar entre 24 e 28 graus. Os tons de azul e verde, transparentes e convidativos, tornam o litoral perfeito tanto para quem procura relaxar ao sol como para os amantes de snorkeling ou passeios de barco. Entre o Adriático e o Jónico, é possível encontrar desde enseadas rochosas quase desertas até extensões de areia mais amplas, ideais para famílias.

Para quem planeia viajar nas férias de verão, a região apresenta opções de alojamento muito acessíveis, com estadias disponíveis no Booking a partir de 40 euros por noite. Os voos de ida e volta desde Portugal, para os aeroportos de Bari ou Brindisi, podem ser encontrados a partir de 200 euros no Google Flights, sobretudo se reservados com antecedência.

Esta combinação de preços competitivos, praias deslumbrantes e património cultural torna Puglia uma das escolhas mais equilibradas para férias de verão, oferecendo experiências autênticas sem comprometer o orçamento.

Temas: Férias Praia Europa Puglia Italia

RELACIONADOS

Descubra os melhores destinos de férias com preços baixos

À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Dicas

Descubra como as japonesas mantêm a pele radiante mesmo depois dos 40 anos

Hoje às 16:00

Um ecrã para toda a família: Este tablet da Lenovo custa 141€ e já inclui a capa

Hoje às 11:15

De 202€ para 121€: o Eureka que lava o chão e seca rápido sem deixar marcas

Ontem às 18:15

Leve, sem fios e com luz verde: um aspirador vertical que se aguenta em pé sozinho

Ontem às 10:28

Adeus nódoas impossíveis! Encontrámos o "salva-vidas" dos tecidos por 80€

23 fev, 12:56

Pouco mais de 10 euros por uma t-shirt Levi's? Sim, encontrámos!

23 fev, 12:36

Este catalisador de unhas com milhares de avaliações positivas está agora a 22€ em vez de 40

22 fev, 09:00
MAIS

Mais Vistos

Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Hoje às 11:54

Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:57

Leandro esclarece polémica com Marisa e Pedro: “Fiz duas chamadas para o Pedro”

Hoje às 10:17

Em direto, Cristina Ferreira assusta-se com forte trovoada

Hoje às 10:33

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Isto é o que aconteceu a Lourenço Ódin depois do "Secret Story"

Hoje às 15:00

Caio, primeiro expulso do «Secret Story», revela o seu segredo: «Dá-me muito orgulho»

Hoje às 09:45

Antigo rosto de reality show lança farpa a concorrente do "Secret Story 10": "Não faço questão que seja bem-sucedido"

Ontem às 16:00

Aos 24 anos, filha do meio de Luís Figo está irreconhecível: veja as fotos

Ontem às 15:00

Fotos

Sem sair da Europa, encontra esta praia paradisíaca com águas a 28 °C

Hoje às 17:00

Descubra como as japonesas mantêm a pele radiante mesmo depois dos 40 anos

Hoje às 16:00

Fora da 1.ª Companhia, Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta: «Vai ficar melindrada comigo, mas isto é a realidade»

Hoje às 15:23

Isto é o que aconteceu a Lourenço Ódin depois do "Secret Story"

Hoje às 15:00