Casa segura com um simples copo de água: nunca vá de férias sem fazer isto

Depois de fazer este truque, pode partir de férias ou viagem bem mais tranquilo.

Uma forma simples e eficaz de garantir a segurança da sua casa durante a sua ausência é recorrer ao conhecido truque do copo de água no congelador. Esta técnica permite perceber se ocorreu alguma falha de energia enquanto esteve fora — algo que pode ser fundamental tanto para a conservação dos alimentos como para a segurança geral da habitação, tal como explica o Huffington Post.

Para colocar este método em prática, basta seguir alguns passos. Primeiro, encha um copo com água até cerca de dois terços da sua capacidade e coloque-o no congelador até a água congelar por completo. Depois, coloque uma moeda sobre o gelo e mantenha o copo no congelador.

Quando regressar a casa após a ausência, observe a posição da moeda. Se esta estiver no fundo do copo, significa que a água derreteu e voltou a congelar, sinal de que houve uma interrupção de energia suficientemente longa para que o gelo se tivesse descongelado. Se, por outro lado, a moeda permanecer no topo ou a meio do gelo, isso indica que não se registaram falhas de energia significativas.

Este truque é particularmente útil em situações de viagens longas ou em zonas onde as interrupções no fornecimento elétrico são comuns. Para além de ser extremamente simples, não exige qualquer tipo de equipamento especial e pode ser preparado em poucos minutos.