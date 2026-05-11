No meio da natureza e com piscina. Este refúgio parece um resort tropical mas fica em Portugal

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Rodeado por floresta, cascatas e silêncio absoluto, o Refúgio Saltus, em Guimarães, está a conquistar quem procura uma escapadinha de verão longe da confusão.

Rodeado pela natureza e inserido numa encosta verde de Guimarães, o Refúgio Saltus tem vindo a atrair visitantes que procuram tranquilidade, contacto com a floresta e o som das cascatas para escapar ao ritmo acelerado do quotidiano durante as férias de verão.

A recomendação foi divulgada pela página de Instagram @por_cantinhos, que descreve o local como “um cantinho no meio da natureza, perfeito para usufruir do silêncio da floresta”.

O Refúgio Saltus dispõe de duas casas independentes, ambas com acesso à piscina exterior e à sauna, garantindo uma experiência reservada e intimista.

Uma das opções é o Penedo Bungalow, que se distingue por estar construído sobre um penedo e por incluir uma sala panorâmica com vista para a paisagem natural envolvente. Já o Jacuzzi Bungalow, pensado para acolher até dois casais, conta com uma zona exterior equipada com jacuzzi privado, ideal para momentos de descanso ao final do dia.

Nos meses de verão, a piscina exterior assume-se como um dos principais pontos de interesse do espaço, sobretudo após caminhadas pela região. Em períodos mais frescos, o jacuzzi e a sauna tornam-se alternativas para desfrutar do alojamento em qualquer altura do ano.

A proposta do Refúgio Saltus passa por proporcionar uma verdadeira ligação à natureza. A vegetação densa e os cursos de água nas proximidades criam um ambiente propício ao descanso, à leitura ou simplesmente a momentos de pausa.

Os preços variam conforme a época do ano. Neste momento, o Jacuzzi Bungalow apresenta tarifas a partir de 195 euros por noite, enquanto o Penedo Bungalow tem valores desde 165 euros por noite. O alojamento é especialmente indicado para casais ou grupos de amigos que pretendam dividir despesas e usufruir da experiência em conjunto.

Para quem deseja fazer uma escapadinha de verão sem sair de Portugal, o Refúgio Saltus surge como uma alternativa que junta natureza, privacidade e conforto, a poucos minutos do centro histórico de Guimarães.