Férias económicas: 10 formas simples de poupar enquanto viaja

Vai viajar e quer poupar? Descubra 10 dicas essenciais para reduzir os custos durante a sua viagem e aproveitar ao máximo sem comprometer o orçamento.

Viajar é uma experiência enriquecedora, mas muitas vezes pode ser dispendiosa. No entanto, é possível aproveitar as suas férias e ainda assim poupar. Baseado nas sugestões do Doutor Finanças, reunimos 10 dicas essenciais para ajudá-lo a gerir o seu orçamento durante a viagem, sem comprometer a diversão.

Estabeleça um orçamento: Antes de viajar, defina um valor total para a viagem e distribua-o de forma equilibrada entre alimentação, transportes, atrações turísticas, souvenirs e imprevistos. Isso ajudará a controlar os gastos e a manter-se dentro do orçamento. Faça o seu próprio roteiro: Em vez de gastar dinheiro com tours, aproveite as informações disponíveis online e crie o seu próprio roteiro. Organize os locais a visitar por proximidade para evitar deslocações desnecessárias e economizar tempo e dinheiro. Utilize formas de pagamento sem comissões bancárias: Ao viajar, principalmente fora da Zona Euro, as comissões bancárias podem ser elevadas. Considere o uso de cartões como o Revolut, que não cobram taxas de serviço, para evitar gastos extra com a troca de moeda ou levantamentos em caixas automáticas. Pesquise restaurantes com antecedência: Se já tem o seu roteiro definido, faça uma pesquisa online sobre restaurantes nas proximidades dos pontos de interesse. Assim, pode escolher opções dentro do seu orçamento e evitar surpresas na hora de pagar. Cozinhe sempre que possível: Se o seu alojamento tem uma kitchenette, aproveite para preparar algumas refeições. Mesmo que opte por comer fora de vez em quando, cozinhar em casa vai ajudar a reduzir significativamente os custos com alimentação. Prefira caminhar a usar transportes: Se os pontos turísticos estão perto uns dos outros, prefira explorar a pé. Além de poupar nos transportes, vai poder conhecer a cidade de uma forma mais intimista e detalhada. Compre bilhetes online: Muitas atrações turísticas e espetáculos oferecem preços mais baixos se os bilhetes forem comprados online. Além de poupar dinheiro, evita também longas filas de espera. Aproveite descontos: Verifique se existem descontos aplicáveis nas atrações, como descontos para jovens, para grupos ou para quem comprar bilhetes com antecedência. Não deixe de aproveitar estas vantagens sempre que possível. Regateie souvenirs ou procure promoções: Se decidir comprar souvenirs, tente negociar os preços ou procure promoções para conseguir melhores ofertas. Nos aeroportos, também pode encontrar conjuntos de lembranças a preços mais acessíveis. Use aplicações de viagem: Instale aplicações que ajudem a planear a sua viagem, desde guias turísticos até informações sobre transportes e restaurantes. Estas aplicações podem ajudá-lo a tomar decisões mais informadas e a economizar tempo e dinheiro.

Com estas 10 dicas, retiradas do site Doutor Finanças, pode desfrutar da sua viagem e, ao mesmo tempo, manter o controle do seu orçamento. Organize-se, planeie com antecedência e verá que viajar não precisa de ser sinónimo de grandes gastos.

