«Passavam por mim na rua e diziam 'vai lavar a loiça'»: Esta mulher calou os críticos com a maior conquista para Portugal

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:16

É a atleta portuguesa mais medalhada de sempre e um símbolo de superação. Recordou no Dois às 10 o início difícil da carreira e a conquista do ouro olímpico em 1996, lembrando os tempos em que ouviu críticas na rua.

Fernanda Ribeiro, a atleta portuguesa mais medalhada de sempre, foi uma das convidadas especiais do Dois às 10, num programa dedicado às glórias do desporto nacional. Com uma carreira repleta de conquistas, a campeã olímpica recordou o percurso que começou em Penafiel, quando tinha apenas nove anos e corria por brincadeira nas ruas da aldeia.

A atleta começou no atletismo em 1979 e, desde cedo, mostrou o talento e a determinação que a levariam a fazer história. Aos 13 anos, tornou-se atleta do Futebol Clube do Porto, sempre com o apoio do pai, que a acompanhava nos treinos e provas.

Fernanda recordou os tempos em que as críticas a abalavam: “Incomodava-me o que dizia. Quando vinha no avião e as coisas corriam mal, vinha envergonhada"
 

A perseverança deu frutos. Em 1995, sagrou-se campeã do mundo nos Mundiais de Gotemburgo e, no ano seguinte, em 1996, conquistou o ouro olímpico nos Jogos de Atlanta, tornando-se um símbolo de superação e orgulho nacional: “Muitas vezes as pessoas que até passavam por mim na rua e diziam ‘vai lavar a loiça’, foram as que me batiam palmas".

Ao longo da carreira, Fernanda Ribeiro somou medalhas europeias, mundiais e olímpicas, tornando-se uma das maiores referências do atletismo português. Apesar das dificuldades e polémicas que enfrentou, manteve-se fiel aos seus valores, à fé e ao amor pelo desporto.

Atualmente, dedica-se à Academia Fernanda Ribeiro, na Maia, um projeto que fundou em 2014 e que visa formar jovens atletas e transmitir-lhes os valores que marcaram a sua própria caminhada — disciplina, humildade e paixão.

