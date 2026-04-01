Aos 52 anos, atriz arranca suspiros ao exibir-se de fato de banho: veja as fotos

  • Joana Lopes
  • 1 abr, 15:00

Aos 52, uma atriz elevou a fasquia da elegância ao partilhar fotografias em fato de banho que rapidamente conquistaram os seguidores.

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Estes dias têm sido dedicados ao descanso e lazer para Fernanda Serrano, que se deslocou até Agadir, em Marrocos.

No Instagram, a atriz, de 52 anos, publicou uma série de fotografias desta viagem. "Primeira vez em Agadir e já está na minha lista dos lugares perfeitos. Marrocos há muito que me enchia as medidas pelo bom gosto, pela segurança, pela calma, mas nada me preparou para a simpatia genuína de um povo que sabe, como poucos, receber assim levemente bem!", exclamou Fernanda Serrano na legenda das imagens.

"Entre o mar e o sol, descobri mais do que um destino, encontrei um lugar especial, com um amor ainda mais especial", acrescentou. Mais tarde, Fernanda Serrano esclareceu: "Quem veio comigo, quem foi? A minha amiga da vida".

Veja agora as imagens partilhadas por Fernanda Serrano na galeria de fotografias que preparámos para si.

Temas: Fernanda Serrano
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