Aos 52 anos, Fernanda Serrano conquista atenções ao posar em biquíni reduzido

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Com 52 anos, Fernanda Serrano continua a surpreender e volta a mostrar toda a sua sensualidade, desta vez num biquíni reduzido que não deixou ninguém indiferente.

Fernanda Serrano aproveitou uns dias de férias no Algarve, na companhia dos filhos e de um grupo de amigos, entre os quais algumas caras conhecidas da televisão portuguesa. A atriz recorreu às redes sociais para partilhar vários registos fotográficos desta 'escapadinha' no sul do País, tendo sido as imagens em que surge de biquíni aquelas que mais se destacaram.

Nas redes sociais, Fernanda Serrano mostrou algumas fotografias captadas durante um passeio de barco, nas quais surge com um biquíni castanho, com padrão polka dot, que evidencia o corpo escultural que mantém aos 52 anos.

A caixa de comentários da publicação rapidamente se encheu de elogios à sua excelente forma física. "Belíssima", "A mais linda, por fora e por dentro", "Estás maravilhosa", "Minha Deusa", "Tão linda e Sensual", "Muito gata, não é para todos, vida é bela, guapissima, show", "A mulher mais bonita de Portugal", "Corpo de deusa", "Lindíssima mulher admirável", "sempre elegante", são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.

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Temas: Fernanda Serrano
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