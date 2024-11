Em dia de aniversário, eis o desejo de Fernanda Serrano: «Quero alguém que me faça sentir muito amada, mas só a mim»

No dia em que celebra 51 anos, Fernanda Serrano falou sobre como é estar solteira nesta altura da vida

Fernanda Serrano completa 51 anos esta sexta-feira, dia 15 de novembro, e esteve no programa «Dois às 10» à conversa com Cláudio Ramos, com quem acabou por partilhar este dia especial.

Durante a conversa, a atriz foi questionada pelo apresentador sobre como é estar solteira nesta altura da vida. Sobre a vontade de começar uma nova relação amorosa, a atriz revelou estar pronta para viver um novo amor, contudo, apenas se essa pessoa reunir algumas características que, para si, são fundamentais.

«Eu quero alguém que me acrescente, alguém que eu admire, alguém que eu ame, que me faça sentir muito amada, mas só a mim», deixou claro. «Uma pessoa empreendedora, com vontade de fazer mais, nunca estar conformado com o que tem», disse ainda.

«E tem de perceber o que é ser mãe e ser pai para poder estar comigo, porque não posso estar com uma pessoa que não entenda que os filhos serão sempre a prioridade na minha vida», concluiu a atriz, realçando que os seus filhos são o que de mais importante tem.

Recorde-se que Pedro Miguel Ramos e Fernanda Serrano divorciaram-se em 2019, após 15 anos de união, e que têm quatro filhos em comum: Santiago, de 19 anos, Laura, de 16, Maria Luísa, de 15 e Caetana, de nove.

Lembre-se também que no passado verão correram rumores de que Fernanda Serrano e o ex-marido, Pedro Miguel Ramos, se tinham reconciliado, depois de terem sido vistos várias vezes juntos, no entanto, o casal veio desmentir, justificando que apenas mantêm uma boa relação, ainda que separados.