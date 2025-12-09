Fernanda Serrano vive imprevisto na Gala dos Sonhos e é 'socorrida' por famoso apresentador

  • Dois às 10
  • Há 3h e 21min

A Gala dos Sonhos homenageou e os jovens que estão a ser ajudados pela associação criada em homenagem a Sara Carreira.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Fernanda Serrano foi uma das personalidades presentes na quinta edição da Gala dos Sonhos, que teve lugar no sábado, dia 6, no Campo Pequeno, em Lisboa. Elegante e sempre sorridente, a atriz marcou a noite não apenas pela presença, mas também por um momento divertido que rapidamente se tornou destaque.

Aos 52 anos, Fernanda Serrano tem partilhado no Instagram vários registos desta gala especial. Entre eles, mostrou um episódio insólito vivido na passadeira vermelha, protagonizado ao lado de Nuno Eiró.

Enquanto posava para as câmaras, a atriz acabou por ficar um pouco atrapalhada com a longa cauda do vestido. Atento, Nuno Eiró apressou-se a ajudá-la, mas ao levantar ligeiramente o tecido, acabou por deixá-la receosa de que se visse mais do que o desejado. O momento arrancou gargalhadas e foi captado pelas câmaras presentes.

Divertida como sempre, Fernanda Serrano partilhou fotos e vídeos deste episódio nas redes sociais, reagindo com o habitual sentido de humor e mostrando que também os imprevistos fazem parte do glamour das grandes noites

Veja na galeria em cima alguns dos melhores momentos da Gala dos Sonhos.

Temas: Fernanda Serrano Associação Sara Carreira Dois às 10 Nuno Eiró

RELACIONADOS

Rejuvenescimento vaginal: o tratamento a que Fernanda Serrano se submeteu para se preparar para a menopausa

Fernanda Serrano viaja até ao outro lado do mundo para visitar pessoa especial: «A melhor surpresa que já fiz»

Fora do Estúdio

Ao mesmo tempo que brilha nas novelas, galã da TVI abraça nova profissão: «Iniciei uma nova jornada»

Há 48 min

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, destroçado: «Recebi uma das notícias mais duras da minha vida»

Há 3h e 47min

Em direto, Bruna Gomes expõe Liliana e é fortemente aplaudida

Ontem às 11:00

Bruna estava convencida de que já sabia o segredo de Pedro e Marisa. Porém, o melhor ainda estava para acontecer

Ontem às 09:00

De cadeira de rodas, Nuno Markl quebra silêncio dos últimos dias e emociona fãs com reencontro muito especial

7 dez, 22:09

Entre na mansão de Liliana Filipa e Daniel Gregório, que está a ser construída durante a polémica traição

5 dez, 16:18

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

5 dez, 15:55
MAIS

Mais Vistos

Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»

Ontem às 11:39

Cláudio Ramos fala sobre Bruna: «Teve, desde o primeiro dia, arrogância intelectual»

Ontem às 10:22

Bruna reage, incrédula, a imagens que ainda não tinha visto na casa

Ontem às 11:50

Bruna reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Perturba-me eles serem marido e mulher»

Ontem às 11:58

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

3 dez, 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

Fotos

Ao mesmo tempo que brilha nas novelas, galã da TVI abraça nova profissão: «Iniciei uma nova jornada»

Há 48 min

Há um novo exame que identifica mais de 50 cancros antes de surgirem sintomas

Há 56 min

«O casal mais lindo da história de Portugal»: junto há 25 anos, ator da TVI partilha fotos inéditas do seu casamento

Há 1h e 43min

Atenção a estes 4 sinais. Um deles está presente na maioria dos ataques cardíacos

Há 1h e 56min