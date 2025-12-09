Fernanda Serrano vive imprevisto na Gala dos Sonhos e é 'socorrida' por famoso apresentador

A Gala dos Sonhos homenageou e os jovens que estão a ser ajudados pela associação criada em homenagem a Sara Carreira.

Fernanda Serrano foi uma das personalidades presentes na quinta edição da Gala dos Sonhos, que teve lugar no sábado, dia 6, no Campo Pequeno, em Lisboa. Elegante e sempre sorridente, a atriz marcou a noite não apenas pela presença, mas também por um momento divertido que rapidamente se tornou destaque.

Aos 52 anos, Fernanda Serrano tem partilhado no Instagram vários registos desta gala especial. Entre eles, mostrou um episódio insólito vivido na passadeira vermelha, protagonizado ao lado de Nuno Eiró.

Enquanto posava para as câmaras, a atriz acabou por ficar um pouco atrapalhada com a longa cauda do vestido. Atento, Nuno Eiró apressou-se a ajudá-la, mas ao levantar ligeiramente o tecido, acabou por deixá-la receosa de que se visse mais do que o desejado. O momento arrancou gargalhadas e foi captado pelas câmaras presentes.

Divertida como sempre, Fernanda Serrano partilhou fotos e vídeos deste episódio nas redes sociais, reagindo com o habitual sentido de humor e mostrando que também os imprevistos fazem parte do glamour das grandes noites

Veja na galeria em cima alguns dos melhores momentos da Gala dos Sonhos.