Rejuvenescimento vaginal: o tratamento a que Fernanda Serrano se submeteu para se preparar para a menopausa

Foi durante o programa «Dois às 10» que Fernanda Serrano, acompanhada por uma médica, falou de um procedimento que se submeteu numa altura em que sentia efeitos da menopausa.

Fernanda Serrano abriu o coração no programa “Dois às 10”, da TVI, e falou de forma transparente sobre um tema ainda pouco abordado em televisão: o rejuvenescimento vaginal e os tratamentos que ajudam as mulheres a enfrentar as alterações associadas à menopausa.

A atriz, de 51 anos, revelou que começou a sentir sintomas de perimenopausa por volta dos 40, mas que, na altura, não associou esses sinais à fase de transição hormonal: “Achei que era do cansaço, do stress, da vida agitada. Só numa consulta de rotina percebi que havia todo um universo novo que eu desconhecia”, contou Fernanda.

A seu lado, no estúdio, esteve Mónica Gomes Ferreira, médica ginecologista e obstetra, que explicou a importância de se falar abertamente sobre o tema e apresentou as opções de tratamento existentes: “Existem hoje terapias minimamente invasivas que regeneram os tecidos, melhoram a lubrificação e eliminam sintomas como a secura vaginal, atrofia e até incontinência urinária”, explicou a especialista.

Fernanda Serrano confirmou que recorreu a um destes procedimentos, popularmente conhecido como rejuvenescimento vaginal, e destacou o impacto positivo que sentiu: “Foi o que eu fiz!.”

Após a emissão, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para reagir aos comentários gerados pela conversa. A apresentadora lamentou o preconceito ainda existente em torno do tema: “A quantidade de comentários assustadores a esta publicação mostra a urgente necessidade de educação sobre o corpo feminino e as mudanças associadas à menopausa. Não há nada pior que a ignorância. E impor vergonha num assunto tão necessário é inaceitável.”