«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Dia especial para Fernanda Serrano. A atriz celebra esta quarta-feira, 4 de março, o 21.º aniversário do filho mais velho, Santiago, e assinalou a data com uma declaração emocionante nas redes sociais.

Esta quarta-feira é de festa para Fernanda Serrano, que viu o filho Santiago Ramos completar 21 anos. No Instagram, a atriz partilhou um vídeo com vários momentos cúmplices entre mãe e filho e escreveu uma longa e sentida mensagem, que levou o filho a reagir com um comentário: "Obrigado mãe. Amo-te cada vez mais".

“21 anos de ti. 21 anos de nós, Santiago. No dia em que nasceste, também nasci. Nasci como Mãe. A tua mãe. A minha Vida mudou. Ficou mais feliz! Foste o meu primeiro olhar cheio de espanto, o primeiro colo que descobriu o verdadeiro peso do amor, o primeiro coração a bater fora do meu peito… mas eternamente ligado a ele”, começou por recordar.

Ao longo do texto, Fernanda Serrano destacou o orgulho no homem em que o filho se tornou: “Santiago, meu filho, meu primeiro grande amor, cresceste diante dos meus olhos. Vi-te dar os primeiros passos, ouvi as primeiras palavras, segurei-te nas quedas, celebrei cada conquista como se fosse minha, porque, de certa forma, sempre fomos nós. Sempre seremos nós. Há um laço invisível que nos une, uma força que o tempo não desfaz.”

A atriz sublinhou ainda: “Posso ver o homem que te tornaste, forte, sensível, determinado, mas quando te abraço ainda te sinto o meu bebé, um dos quatro pedaços mais puros do meu coração. Ser tua mãe é o maior privilégio da minha vida. É o amor mais intenso que conheço. É casa. É raiz. É eternidade.”

No final, deixou um desejo especial: “Que os teus 21 anos te levem longe, mas que nunca te façam esquecer: onde quer que estejas, há um coração que bate por ti desde o primeiro segundo. O meu. Parabéns, meu Santi. Para sempre a tua mãe, que te Ama mais do que o amor sabe ser!”

Recorde-se que Santiago é fruto do casamento, entretanto terminado, entre Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos. O ex-casal tem ainda três filhas: Laura, Maria Luísa e Caetana