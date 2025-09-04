É filho de uma estrela da TVI e soma muitos elogios nas redes sociais: «Lindo como a mãe»

Aos 20 anos, Santiago Ramos está a viver uma das fases mais desafiantes da sua vida e a mãe, atriz da TVI, assinalou a data.

O tempo voa e os filhos das figuras públicas crescem. Foi o que aconteceu com Santiago Ramos, o primogénito de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos, que celebrou 20 anos no início de março e recebeu uma mensagem especial da mãe.

Fernanda Serrano assinalou a data com uma declaração emotiva nas redes sociais, onde partilhou o orgulho e a felicidade que sente pelo filho: “Faz hoje 20 anos, estava a descobrir o que representa ser o que me faz mais feliz na vida: ser Mãe! Nasceste de Amor, com Amor, muito, e és Amor! Tenho orgulho no menino simples, doce e maravilhoso que se tornou Homem tão rapidamente!”

A publicação não passou despercebida aos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de parabéns e elogios ao jovem. “Que rapaz bonito!”, “Lindo como a mãe”, escreveram alguns fãs.

Apesar de discreto, Santiago Ramos começa a conquistar cada vez mais atenção nas redes sociais e já desperta curiosidade do público, fruto da ligação a uma das atrizes mais acarinhadas do país.

Mais recentemente, Fernanda Serrano fez uma sentida despedida ao filho mais velho, que partiu para o Rio de Janeiro para um intercâmbio escolar. Na publicação feita em 17 de agosto, a artista expressou o misto de orgulho e saudade que sente neste momento de mudança.