Fernanda Serrano viaja até ao outro lado do mundo para visitar pessoa especial: «A melhor surpresa que já fiz»

Fernanda Serrano viajou até ao Rio de Janeiro para reencontrar o filho mais velho, Santiago Ramos, que se encontra a estudar no Brasil desde agosto, e protagonizou um momento emocionante que partilhou com os seguidores.

Fernanda Serrano protagonizou um momento emocionante ao viajar até ao Rio de Janeiro, no Brasil, para surpreender o filho mais velho, Santiago Ramos, que está a estudar do outro lado do Atlântico desde agosto deste ano.

Com a ajuda de amigas, a atriz preparou a surpresa e o reencontro deu-se num restaurante da cidade brasileira. O momento foi registado em vídeo e partilhado no Instagram pela própria Fernanda Serrano.

Nas imagens, é possível ver a reação surpresa de Santiago ao deparar-se com a mãe e a emoção do abraço que se seguiu.

Na legenda da publicação, a atriz não escondeu a felicidade por este reencontro: «A melhor surpresa que já fiz na minha vida.»

A partilha rapidamente emocionou os seguidores, que encheram a caixa de comentários de mensagens de carinho e admiração pela cumplicidade entre mãe e filho.