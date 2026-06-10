Fernando Correia emociona Cristina Ferreira ao falar da mulher, que vive com Alzheimer há mais de 20 anos: «Aprendi com ela o que era o amor»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:06
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Fernando Correia esteve no programa Dois às 10, da TVI, onde conversou com Cristina Ferreira sobre a sua longa carreira, que já soma 70 anos, mas também sobre um dos capítulos mais marcantes da sua vida pessoal: a doença da mulher, Vera.

O jornalista e radialista, que recentemente lançou o livro Piso 3/4/303, revelou que a companheira foi diagnosticada com Alzheimer quando tinha apenas 59 anos e que a doença transformou profundamente a vida da família. “Praticamente não são mais anos de doença do que de vida, mas qualquer dia é”, confessou.

Atualmente com 82 anos, Vera está internada há 14 anos na Casa de Saúde das Irmãs Hospitaleiras, uma decisão que Fernando Correia admite ter sido difícil, mas inevitável. “Mesmo tendo um cuidador lá em casa, não era possível, porque ela batia no cuidador, ela batia nos netos”, explicou.

Apesar do estado avançado da doença, o comunicador faz questão de manter uma presença constante ao lado da mulher e garante que foi precisamente neste processo que descobriu o verdadeiro significado do amor. “Eu aprendi com ela o que era o amor. Eu estava convencido que o amor era aquela coisa que nós vamos criando ilusoriamente”, afirmou emocionado.

Para Fernando Correia, o amor manifesta-se sobretudo na dedicação incondicional e na capacidade de cuidar do outro. “É o amor em que não me importo de dar a minha vida por eles”, sublinhou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O jornalista contou ainda um episódio que continua a guardar com emoção. Há cerca de dois anos, levou a filha mais nova para visitar Vera no dia do seu aniversário e decidiu sussurrar-lhe uma informação ao ouvido. “Ela não fala, não vê, não ouve, não sente nada. E eu disse-lhe ao ouvido: ‘Olha, Vera, a Nara hoje faz anos.’ E ela sorriu”, recordou.

A experiência vivida ao longo destas duas décadas motivou também a escrita do seu mais recente livro, através do qual pretende sensibilizar a sociedade para uma maior compreensão das pessoas que vivem com Alzheimer.

Na conversa com Cristina Ferreira, deixou ainda uma mensagem de esperança para todas as famílias que enfrentam a doença. “Sobretudo, a doença de Alzheimer nesta altura cura-se só de uma forma, com amor, mais nada. Deem carinho, deem ternura, deem amor, é preciso isso, nada mais”, concluiu.

Temas: Fernando Correia Alzheimer Cristina Ferreira Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Jéssica Vieira esclarece se a sua música é uma indireta para Afonso Leitão: «Pensei que iam associar»

Ontem às 15:12

1.ª Companhia. Instrutor Andrade e a mulher divorciaram-se ao fim de 22 anos… e anos depois voltaram a casar: «Não fazia sentido»

Ontem às 14:44

Brilha na televisão há décadas e acaba de celebrar 47 anos. Sabe quem é este menino?

Ontem às 14:27

João Jesus fala pela primeira vez sobre o namoro com Sofia Ribeiro: «Fomos completamente apanhados»

Ontem às 12:35

Jéssica Vieira assume novo namorado: «Estou muito feliz. É alguém que me conhece bem»

Ontem às 11:29

O que não se viu na televisão. Vídeo de Eva Pais e Tiago Blela nos bastidores da TVI torna-se viral

Ontem às 09:30

Até às escuras limpa! Este robot com laser está finalmente a menos de 100 euros

9 jun, 16:18
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Já temos uma equipa no Cacém»

Ontem às 11:58

Jéssica Vieira estreia-se como cantora e impressiona Cristina Ferreira: «Parabéns»

Ontem às 09:57

Jéssica Vieira assume estar apaixonada e revela como conheceu o novo namorado

Ontem às 10:03

Jéssica Vieira fala sobre a chave que partilha com Marcelo Palma

Ontem às 10:05

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Fácil, económica e deliciosa: a receita perfeita para reunir a família à mesa nos Santos Populares

8 jun, 10:57

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Fora do Estúdio

Brilha na televisão há décadas e acaba de celebrar 47 anos. Sabe quem é este menino?

Ontem às 14:27

O que não se viu na televisão. Vídeo de Eva Pais e Tiago Blela nos bastidores da TVI torna-se viral

Ontem às 09:30

Aos 47 anos, ator da TVI impressiona com excelente forma física: «Este homem é maravilhoso»

9 jun, 15:47

João Ricardo fica em lágrimas ao descobrir o que aconteceu fora do Desafio Final

9 jun, 08:58

Fotos

Jéssica Vieira esclarece se a sua música é uma indireta para Afonso Leitão: «Pensei que iam associar»

Ontem às 15:12

Fernando Correia emociona Cristina Ferreira ao falar da mulher, que vive com Alzheimer há mais de 20 anos: «Aprendi com ela o que era o amor»

Ontem às 15:06

1.ª Companhia. Instrutor Andrade e a mulher divorciaram-se ao fim de 22 anos… e anos depois voltaram a casar: «Não fazia sentido»

Ontem às 14:44

Brilha na televisão há décadas e acaba de celebrar 47 anos. Sabe quem é este menino?

Ontem às 14:27