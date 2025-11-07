Apresentador acarinhado pelos portugueses de luto: «Está a ser difícil dizer adeus»

  Dois às 10
  Hoje às 14:43

Fernando Mendes vive dias de profunda tristeza. O apresentador chora a morte de Paulo Martins, agente e um dos seus melhores amigos, que partiu há três dias.

A notícia da morte de Paulo Martins, agente e um dos melhores amigos de Fernando Mendes, deixou o apresentador em choque e de coração apertado. Três dias depois da perda, o rosto da RTP partilhou uma mensagem comovente nas redes sociais, onde recordou a amizade que os unia há décadas.

Estes últimos dias têm sido muito difíceis”, começou por escrever Fernando Mendes. “Não foi um colega, nem um produtor. Foi um amigo que partiu. Foi quem partilhou os bastidores (com dores e alegrias) diretamente comigo. E não foram só os bastidores do teatro ou da televisão. Foram os bastidores da vida.”

O apresentador de “O Preço Certo” descreveu a dificuldade de lidar com a partida: “Assim, como devem imaginar, está a ser difícil dizer adeus. Está a ser difícil acreditar que o nosso Paulinho nos tenha deixado. E digo nosso, porque somos muitos a sentir a sua falta.”

Numa mensagem de despedida carregada de emoção, Fernando Mendes deixou uma promessa de reencontro:
“É hora de nos encontrarmos no silêncio dos próximos dias para nos despedirmos, com a promessa de que um dia, numa próxima vida, voltaremos a percorrer a mesma estrada. A mesma que nos levou por esse país, e mundo, fora a fazer aquilo que melhor sabemos: realizar desafios em conjunto. Até sempre, querido amigo!”

Paulo Martins era uma figura muito conhecida nos bastidores da televisão e do teatro. A ligação com Fernando Mendes era antiga e marcada por uma amizade sólida, construída ao longo de anos de trabalho e de partilhas pessoais.

O apresentador tem recebido inúmeras mensagens de apoio de amigos e fãs, que o confortam neste momento de luto.

