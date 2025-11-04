Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»

Fernando Mendes e a comunidade de atores vivem momentos de tristeza. O apresentador perdeu um dos seus maiores amigos e companheiros de carreira, Paulo Martins, produtor e agente que o acompanhava há vários anos.

Aos 62 anos, Fernando Mendes enfrenta um momento particularmente difícil. O carismático apresentador da RTP perdeu Paulo Martins, produtor, agente e amigo de longa data, com quem partilhou muitos anos de trabalho e uma amizade sólida.

A notícia da morte de Paulo Martins foi revelada nas redes sociais pelo ator Frederico Amaral, que deixou uma sentida homenagem no Instagram. “É com grande tristeza que te vemos partir, amigo Paulo Martins. Um grande ser humano, um grande amigo sempre pronto a ajudar, um grande produtor de todas as frentes!”, escreveu o ator.

Frederico Amaral recordou ainda os muitos momentos que partilharam nos bastidores e nas digressões pelo país e além-fronteiras: “Guardo na memória os bons tempos que passámos a correr o país e além-fronteiras a fazermos o que mais gostamos, teatro. E de todos os bastidores dos anos que trabalhámos juntos. Obrigado por tudo! Foste enorme nesta vida e vais fazer falta a tanta gente!”

Na mesma publicação, são visíveis vários comentários de famosos que se mostram tristes com a notícia. José Raposo escreveu "Que tristíssima notícia!" .

