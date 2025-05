Filho pediu ajuda um dia antes de pôr termo à vida. E este foi o desfecho

Família de Fernando partilha dor e revolta pela perda.

Fernando partiu no dia 12 de setembro de 2023, deixando a família mergulhada numa dor profunda e difícil de colocar em palavras.

A mãe, em lágrimas, desabafa: «Sem um filho, sem um filho, tem sido muito doloroso, muito doloroso, tem-me custado a passar». Foi a própria família que deu a notícia à mãe de Fernando e, desde então, nada voltou a ser igual.

Segundo os relatos partilhados pela mãe e pela irmã no programa «Dois às 10», Fernando enfrentava um transtorno psicológico grave. «Passou por uma doença que muita gente passa e não tem a coragem de dizer», explicou a irmã. O diagnóstico foi feito no Hospital do Barreiro, onde esteve internado durante três semanas com um quadro de psicose. Mas a dor emocional após o fim de um relacionamento terá agravado ainda mais o seu estado.

«Morreu por amor», disse a irmã, emocionada. No dia anterior à sua morte, Fernando pediu ajuda: «Salvem-me, levem-me para um sítio a salvo», implorou. Mas os serviços não conseguiram responder a tempo. «Ele agarrou-se muito a Deus nos últimos dias», partilhou ainda a irmã.

Foi a irmã quem o encontrou e nunca esquecerá a imagem: «Vermos o nosso irmão a sair dentro de um saco do prédio onde nós estávamos foi difícil e foi um choque muito grande».

Cláudio Ramos, visivelmente tocado, deixou palavras de conforto à mãe: «Não foi uma escolha dele, foi a doença».

A história de Fernando é um apelo à compreensão, à empatia e à urgência de olhar de frente para doenças que ainda são tabu, sobretudo entre os homens.