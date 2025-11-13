Tragédia em Fernão Ferro. Casal de idosos morre afogado em casa: «Tentaram fugir, mas não conseguiram»

  • Hoje às 12:38

O mau tempo que se faz sentir em Portugal causou duas vítimas.

Tragédia em Fernão Ferro, no concelho do Seixal. Um casal de idosos, ambos com 88 anos, foi encontrado sem vida dentro da própria casa, esta quinta-feira, depois de a habitação ter ficado inundada devido à subida repentina das águas, revelou a CNN Portugal.

Segundo o mesmo canal, as vítimas terão sido apanhadas de surpresa durante a madrugada, quando a chuva intensa provocou a subida do nível da água dentro da residência. O casal vivia sozinho e possuía um botão de pânico, que não chegou a ser acionado.

No «Dois às 10», o consultou forenso Albino Gomes adiantou novas informações: "Tentaram fugir, mas não conseguiram", principalmente porque a senhora não tinha mobilidade.

O alerta foi dado por familiares, por volta das 9 horas da manhã, quando perceberam que a zona onde os idosos viviam estava completamente alagada. Uma patrulha da GNR foi a primeira a chegar ao local, forçando a entrada na habitação, onde encontrou o casal inconsciente. Os bombeiros, apoiados pelo INEM, tentaram manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local, confirmou a CNN Portugal.

O comandante dos bombeiros Paulo Santos explicou, em declarações à CNN Portugal, que o casal “ficou preso em casa”, que se situava “numa zona baixa”, e descreveu o incidente como “uma situação pouco habitual”, que acabou em tragédia por falta “de reação das pessoas”.

Também à agência Lusa, o comandante Sérgio Moura, do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal, revelou que os meios de socorro tiveram dificuldades em chegar ao local devido às inundações nas estradas.

“Primeiro, houve a necessidade de resolver a situação para que os meios conseguissem passar. Quando chegaram, a casa estava submersa e o casal em paragem cardiorrespiratória”, afirmou.

O distrito de Setúbal encontra-se sob aviso laranja devido à depressão “Claudia”, que provocou fortes chuvas e inundações. A Estrada Nacional 378, entre o Seixal e Sesimbra, registou vários veículos bloqueados, e só em Setúbal foram contabilizadas 64 ocorrências, sobretudo inundações, segundo o comandante dos Sapadores Bombeiros.

As situações mais graves concentraram-se na zona do Seixal, de acordo com informações dos serviços municipais de proteção civil.

