Elimine o ferro de engomar da sua vida com estas 4 soluções

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:30

O ferro de engomar pode deixar de fazer parte da sua rotina. Conheça 4 soluções que garantem, sem complicações, roupa bem cuidada.

Engomar é muitas vezes uma das tarefas domésticas que mais tendemos a adiar, seja por falta de tempo ou de paciência. Mas, e se lhe disséssemos que é possível quase dispensar o ferro de engomar — ou pelo menos utilizá-lo com muito menos frequência?

Com alguns cuidados simples na lavagem e na forma como se estende a roupa, pode manter as peças com bom aspeto, sem vincos e prontas a vestir. O criador de conteúdos @umtipoimpecavel partilhou quatro sugestões muito úteis que já devíamos conhecer há mais tempo:

1. Centrifugação moderada
É fundamental evitar rotações superiores a 1200rpm. Uma centrifugação demasiado forte deixa a roupa torcida e com vincos profundos, difíceis de eliminar. Optando por uma velocidade mais baixa, a roupa sai menos amarrotada.

2. Não encher demasiado a máquina

Colocar roupa a mais no tambor é um erro frequente. Quando o espaço é insuficiente, as peças não conseguem movimentar-se e acabam por ficar bastante amarrotadas. O ideal é não sobrecarregar a máquina.

 

3. Retirar a roupa logo após a lavagem

Deixar a roupa dentro da máquina depois do ciclo terminar faz com que os vincos se fixem. Ao retirá-la de imediato, evita-se que fique marcada e torna-se mais fácil a secagem.

 

4. Sacudir e esticar antes de estender

Antes de colocar as peças no estendal, sacudi-las e alisá-las com as mãos ajuda a reduzir significativamente os vincos criados durante a lavagem.

 

Temas: Ferro de engomar

