Acabe com o ferro de engomar. Com estas 4 dicas, nunca mais vai passar a roupa

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00

Passar roupa já não precisa de ser uma dor de cabeça. Conheça estas 4 dicas que vão permitir-lhe manter a roupa impecável.

Engomar é muitas vezes uma das tarefas domésticas que mais adiamos, seja por falta de tempo ou de paciência. Mas sabia que é possível reduzir significativamente o uso do ferro de engomar ou até evitá-lo por completo?

Com pequenas alterações na forma de lavar e de estender a roupa, é possível manter as peças com um aspeto cuidado, sem vincos e prontas a vestir. O criador de conteúdos @umtipoimpecavel partilhou quatro dicas práticas que já devíamos ter conhecido há muito tempo:

Centrifugação moderada

Evite rotações superiores a 1200rpm. Centrifugações demasiado intensas deixam a roupa mais torcida e com vincos profundos, difíceis de eliminar. Optando por uma rotação mais baixa, as peças saem menos amarrotadas.

Não sobrecarregar a máquina

Encher excessivamente o tambor da máquina de lavar é um erro frequente. Quando o tambor está demasiado cheio, a roupa não tem espaço suficiente para se movimentar e tende a ficar amarrotada. Por isso, evite sobrecarregar a máquina.

Retirar a roupa imediatamente após a lavagem

Deixar a roupa dentro da máquina no final do ciclo faz com que os vincos se fixem. Retirar as peças logo após a lavagem previne marcas e facilita a secagem.

Sacudir e esticar a roupa antes de estender

Antes de colocar as roupas no estendal, sacudi-las e alisá-las com as mãos ajuda a eliminar grande parte dos vincos que se formaram durante a lavagem.

