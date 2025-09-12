Cristina Ferreira emociona-se ao lado dos atores da TVI. Chegou o dia de dizer adeus

No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção

Na manhã do Dois às 10 ninguém ficou indiferente a esta despedida. A emoção tomou conta de atores e apresentadores

É o fim de uma verdadeira festa. Amanhã, acaba Festa é Festa, a novela que, desde a estreia a 26 de abril de 2021, conquistou os corações dos portugueses com as aventuras da aldeia da Bela Vida.

Foram 1199 episódios, nove temporadas, mais de 200 atores e muitas gargalhadas e emoções partilhadas em família. Agora, quatro anos e meio depois, o elenco despede-se com a mesma intensidade com que entrou nas nossas casas.

Último dia de gravações cheio de emoção

No Dois às 10, mostrámos o último dia de gravações. Entre lágrimas e abraços, os atores Ana Brito e Cunha, Manuel Marques, Beatriz Barosa, Rodrigo Paganelli e o realizador Nuno Franco partilharam a emoção de fechar um ciclo tão marcante. “É uma sensação agridoce. Foram anos felizes e de muito trabalho. Vamos sentir falta da Bela Vida”, partilhou Ana Brito e Cunha.

Memórias que ficam

Ao longo das temporadas, a novela não foi só imagem e palavras — também teve música. Quem não se lembra de dançar ao som de “Tum Tum Tum”, das Bombocas? Ou de entoar o tema do genérico, cantado por Ruth Marlene, que deixou uma mensagem especial de agradecimento, mostrando-se orgulhosa por ter feito parte desta história televisiva.

Personagens que marcam

Os habitantes da Bela Vida entram agora para a história da ficção nacional. A Fatinha (Ana Brito e Cunha) e a Nelinha (Inês Herédia), do café do Tomé, trouxeram humor e ternura às noites dos portugueses.

Já o Padre Isidro, interpretado por Carlos M. Cunha, foi uma das figuras mais queridas da aldeia, sempre acompanhado pelas inseparáveis beatas e pela imponente Dona Glória, personagem de Marta Andrino.

E, claro, impossível esquecer os momentos de cumplicidade vividos por Sílvia Rizzo, Pedro Teixeira e tantos outros nomes que deram vida a esta aldeia que se tornou património afetivo da TVI.

Até já, Festa é Festa!

No programa Dois às 10, transmitido esta sexta-feira, parte do elenco voltou a emocionar-se ao recordar esta viagem. Foram anos de muitas histórias, que agora se encerram num último episódio que promete ser memorável.

“Festa é Festa” despede-se, mas a Bela Vida ficará para sempre no coração dos portugueses.

