De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:03

O cantor e ator FF emocionou os seguidores ao despedir-se do pai com uma reflexão tocante nas redes sociais.

Fernando Fernandes, mais conhecido como FF, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para reagir à morte do pai. Num desabafo profundo e carregado de emoção, o cantor e ator partilhou uma fotografia antiga onde surge ao colo do progenitor, que tinha o mesmo nome.

Na legenda, escreveu palavras que comoveram os fãs: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo. Existe um dia, ninguém sabe qual, que é o último dia em que o nosso pai nos pegou ao colo. (…) A distância entre esses dois tempos, o de estarmos sem sabermos pela última vez no colo do nosso pai e de estarmos pela primeira vez no chão depois dessa última vez, tem a mesma matemática entre saber que o nosso pai está vivo e saber que ele já não está.»

Numa reflexão sobre a perda, FF confessou viver um «tempo esquisito e dilatado», marcado pela ausência definitiva do pai, mas também pela importância da memória e do amor: «E depois os abraços dos que nos querem bem vão secando o chão e a nossa dor. E a nossa dor vai-nos secando também até nos sentirmos mirrados, pequeninos e leves com vontade de, pela última vez, não pesarmos no colo de um pai.»

Após a publicação, FF recebeu de imediato dezenas de mensagens de carinho e apoio de seguidores e amigos, que não ficaram indiferentes à sua dor.

