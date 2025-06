«Pode confundir-se com ataque de ansiedade»: Cláudio Ramos explica que a sua condição aumenta risco de AVC

Cláudio Ramos arrasa na gala dos 32 anos da TVI com fato monocromático! Veja o look

Cláudio Ramos arrasa com as sapatilhas que estão a dominar o mundo: saiba tudo sobre esta tendência

O apresentador Cláudio Ramos conversou com uma médica cardiologista sobre a condição que o afeta.

No programa “Dois às 10”, a cardiologista Leonor Parreira foi convidada para esclarecer todas as dúvidas sobre a fibrilhação auricular, uma arritmia que afeta o apresentador Cláudio Ramos e que pode ter implicações sérias na saúde.

Durante a conversa, a médica começou por destacar que esta condição, embora comum, não deve ser subestimada: “Não é das piores, mas é má”, afirmou, referindo-se ao risco aumentado de acidente vascular cerebral (AVC) associado à doença.

"Pode-se confundir com ataque de ansiedade", disse o a apresentador, que mostrou estar atento aos sinais do corpo e, por isso, recorreu aos cuidados médicos.

Cláudio Ramos relembrou a "crise" mais recente e que o levou a estar uns dias de repouso em casa. "Fiquei alarmado", disse quando o informaram de que aumentava o risco de AVC.

De acordo com o site do Sistema Nacional de Saúde (SNS) a fibrilhação auricular é uma arritmia que se manifesta por batimentos cardíacos rápidos e irregulares. Nestes casos pode ocorrer uma espécie de “curto circuito” nas aurículas, que perdem a capacidade de contraírem normalmente. O coração em fibrilhação auricular não funciona de forma adequada, torna-se menos eficaz e apresenta o risco de formação de coágulos no seu interior. Estes coágulos podem libertar-se para a circulação sanguínea e dar origem a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), a principal complicação desta arritmia.

Os sintomas possíveis das arritmias são:

aumento ou diminuição da frequência do batimento cardíaco

irregularidades do batimento cardíaco

palpitações

dor no peito

dificuldade na respiração

Quando as arritmias afetam a capacidade do coração para bombear sangue, podem causar:

enjoos

tonturas

desmaio

O tratamento vai depender do tipo e gravidade da arritmia, explica o SNS. Em pessoas com uma arritmia inofensiva, o tratamento suficiente pode ser a confirmação de que a arritmia não tem gravidade. Evitar o consumo de álcool, cafeína e tabaco são medidas igualmente importantes.

Quais os tratamentos?