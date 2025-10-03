O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00
Image by freepik

O fígado gordo é um problema cada vez mais comum, muitas vezes ligado a hábitos alimentares pouco saudáveis e excesso de toxinas no organismo. Descubra três opções simples e eficazes que pode incluir no seu dia a dia para cuidar do fígado de forma natural.

O fígado é um órgão fundamental, responsável por mais de 500 funções no organismo. Quando ocorre um acúmulo excessivo de gordura nas suas células, desenvolve-se a chamada doença do fígado gordo (ou esteatose hepática).

Segundo o site dos hospitais CUF, o fígado gordo é uma condição comum que, em Portugal, afeta cerca de 15% dos adultos, o que corresponde a aproximadamente um milhão e 200 mil casos, dos quais 200 a 300 mil apresentam formas mais graves da doença, com potencial de evoluir para cirrose hepática. A nível global, esta condição atinge cerca de 20% a 30% da população, independentemente da idade, género ou etnia. A incidência é mais elevada nos homens, especialmente em idades mais avançadas, e também nas mulheres pós-menopáusicas. Entre as crianças, pode afetar cerca de 3% dos menores com idades próximas aos quatro anos e entre 20% a 50% das crianças obesas.

Muitas vezes, o fígado gordo passa despercebido, mas pode ser detetado através de exames de sangue, ecografias ou outros testes médicos. Se não for controlada, esta condição pode evoluir para inflamações graves, cirrose e até cancro do fígado, conforme explica o jornal brasileiro Correio Braziliense.

Para ajudar a proteger o fígado, o mesmo artigo destaca três bebidas simples e eficazes:

  • Chá verde: rico em antioxidantes, pode reduzir o risco de doenças hepáticas, incluindo cirrose. Deve ser preparado através da infusão das folhas secas em água quente, evitando a fervura para não perder propriedades.

  • Sumo de beterraba: contém potássio, vitamina C e antioxidantes que protegem o fígado de inflamações. Pode ser feito batendo a beterraba crua no liquidificador com água e, se desejar, adicionando um pouco de limão.

  • Café: o consumo moderado (3 a 4 chávenas por dia) diminui o risco de cirrose e reduz o acúmulo de gordura no fígado. Mesmo a versão descafeinada pode trazer benefícios. Deve ser consumido sem excesso de açúcar ou adoçantes.

Além destas bebidas, o artigo salienta a importância de evitar álcool em excesso, alimentos ultraprocessados e açúcares adicionados para manter o fígado saudável.

 

