7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

  • Fábio Belo
  • Há 43 min
Filhoses na air fryer
Filhoses na air fryer

Prepare filhoses saudáveis em apenas 7 minutos, sem sujar tachos nem frigideiras.

Ingredientes:

  • 400 g de farinha

  • Raspa e sumo de 1 laranja

  • 2 colheres de sopa de água ardente

  • 2 colheres de sopa de azeite

  • 3 ovos

Preparação:

  1. Numa taça, misture a farinha, a raspa e o sumo de laranja, a água ardente, o azeite e os ovos. Amasse até obter uma massa elástica e deixe descansar durante 30 minutos.

  2. Estique a massa com um rolo e, com um cortador, faça retângulos cortando três vezes no centro.

  3. Coloque as filhoses na air fryer a 205 ºC durante 7 minutos. Depois de prontas, polvilhe com uma mistura de açúcar em pó e canela.

