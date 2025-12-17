7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

Prepare filhoses saudáveis em apenas 7 minutos, sem sujar tachos nem frigideiras.
Ingredientes:
-
400 g de farinha
-
Raspa e sumo de 1 laranja
-
2 colheres de sopa de água ardente
-
2 colheres de sopa de azeite
-
3 ovos
Preparação:
-
Numa taça, misture a farinha, a raspa e o sumo de laranja, a água ardente, o azeite e os ovos. Amasse até obter uma massa elástica e deixe descansar durante 30 minutos.
-
Estique a massa com um rolo e, com um cortador, faça retângulos cortando três vezes no centro.
-
Coloque as filhoses na air fryer a 205 ºC durante 7 minutos. Depois de prontas, polvilhe com uma mistura de açúcar em pó e canela.
