Depois de acabar o casamento, Filipe Delgado assumiu a homossexualidade. Esta foi a reação da ex-mulher

  • Dois às 10
  • Ontem às 14:42

Após conquistar o terceiro lugar na «1.ª Companhia», Filipe Delgado esteve no «Dois às 10» e falou abertamente sobre o fim do casamento e o momento em que decidiu assumir quem realmente era

Filipe Delgado marcou presença no «Dois às 10», da TVI para a primeira entrevista em televisão após o terceiro lugar alcançado na «1.ª Companhia».

Durante a conversa com Cristina Ferreira, o cantor e cabeleireiro abriu o coração e falou sobre a sua vida pessoal, nomeadamente o fim do casamento e o percurso até assumir a sua verdade.

“O Salvador é fruto de um casamento. É um bebé que foi pensado, que foi projetado. Ou seja, isto não foi nenhuma maluqueira da minha vida – se calhar foi – e da mãe dele. E tenho uma ótima relação com a mãe do Salvador, somos muito amigos. Para teres uma noção, nós trocamos presentes no Natal, nós estamos sempre os dois muito focados no Salvador”, começou por partilhar.

Filipe explicou que a relação “durou muito pouco tempo” e revelou o verdadeiro motivo da separação: “Quando este casamento acabou, acabou mesmo porque eu não estava a ser eu e não tenho o direito de estar a prender uma pessoa. Aos poucos eu fui apercebendo que eu não sou feliz aqui e eu nunca vou conseguir fazer esta pessoa feliz e, se calhar, estou a prejudicar a vida dela.”

Foi nesse período que começou a confrontar-se com a sua orientação: “Começava a sentir alguma atração por rapazes. Mas ainda não tinha tido aquela experiência. E eu precisei mesmo de pôr um ponto final neste casamento, sem nunca dizer o porquê.”

Mais tarde, conversou abertamente com a ex-mulher. “Depois sim, conversámos e metemos tudo em pratos limpos e estamos muito bem resolvidos e damo-nos muito bem. Mando mesmo um grande beijinho porque ela é o meu apoio, é uma grande mãe, ela é uma grande mulher em todos os sentidos.”

A reação da ex-companheira marcou-o: “Ela disse-me: ‘Sabes, há coisas que nós sentimos e que nós percebemos’. Portanto, eu já sabia que ela também já estava a perceber que aquele não era o meu caminho.”

Ao tomar a decisão de terminar o casamento, Filipe confessou ter sentido um enorme alívio. “Quando aquele casamento acabou, eu senti-me muito leve e pensei: ‘Mas tu sempre foste tu, porquê? Isto não é crime nenhum’.”

O cantor admitiu que o que mais o assustava eram “os macaquinhos do sótão, da sociedade, da família”, e até o receio da reação do pai — apesar de reconhecer que sempre teve o apoio dos pais.

Um testemunho  que mostrou um lado mais íntimo de Filipe Delgado, numa fase em que assume estar finalmente em paz consigo próprio

