Este homem roubou o coração ao famoso que está a brilhar na TVI, depois de o ter visto numa novela

João Calado recorda com carinho o início da relação com Filipe Delgado, uma história de amor que começou há 13 anos, curiosamente através da televisão, e que hoje se mantém marcada por cumplicidade, paixão e parceria.

A história de amor de João Calado e Filipe Delgado começou de forma inesperada… através da televisão. Foi há 13 anos, quando João ouviu uma canção de Filipe na novela da TVI “Destinos Cruzados” e, depois de o ver no ecrã, decidiu dar o primeiro passo.

Encantado com o cantor, João enviou-lhe uma mensagem nas redes sociais. A resposta chegou — e com ela, o início de uma relação que viria a mudar a vida de ambos. “Esta história de amor iniciou há 13 anos”, recorda João, ainda com emoção.

O primeiro encontro trouxe as inevitáveis “borboletas na barriga” e rapidamente João percebeu que Filipe era uma pessoa sensível, afetuosa e sonhadora. O namoro evoluiu como um verdadeiro conto de fadas e, seis anos atrás, decidiram formalizar a união. O casamento aconteceu de forma discreta, sendo revelado à família apenas depois de celebrado.

Hoje, mais do que maridos, João e Filipe são também sócios. Há sete anos, abriram juntos um cabeleireiro, unindo o amor aos negócios. João, que antes era farmacêutico, trocou os remédios pelos champôs, enquanto Filipe se mantém atento a cada detalhe do salão.

As diferenças entre ambos são assumidas com naturalidade e carinho. “O Filipe é o emocional, eu sou o racional. Eu sou o indeciso, ele toma as decisões. Ele é o sonhador, eu sou o pés da terra”, explica João, sublinhando o equilíbrio que existe na relação.

Apesar das rotinas exigentes, garantem que a base é sólida. “Somos muito apaixonados, amigos e cúmplices… há coisas que são só nossas”, confessa João, resumindo a essência da vida a dois.

Atualmente, João acompanha o percurso de Filipe na “1.ª Companhia” do outro lado do ecrã. Orgulhoso, admite que as saudades já apertam, mas não tem dúvidas: “Para mim, ele é paixão”. Uma história onde os destinos se cruzaram — literalmente — e continuam a caminhar lado a lado.