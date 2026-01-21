Mãe de Filipe Delgado conta como o filho do recruta da «1.ª Companhia» tem reagido à participação do pai

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:54

A mãe de Filipe Delgado esteve no «Dois às 10» para fazer um balanço da participação do recruta da «1.ª Companhia» e acabou por revelar como o filho do cantor tem reagido à exposição do pai no programa.

João Calado, marido de Filipe Delgado, esteve no programa «Dois às 10» desta quarta-feira, 21 de janeiro, acompanhado por Teresa, mãe do cantor e cabeleireiro, para falar sobre a participação do recruta na «1.ª Companhia».

Durante a conversa, João fez um balanço positivo da experiência vivida pelo companheiro no reality militar da TVI. A dada altura, Cláudio Ramos quis perceber também como tem sido a reação do filho de Filipe Delgado à exposição do pai no programa.

Como é que o seu neto tem olhado para isto?”, quis saber o apresentador, dirigindo-se a Teresa. A resposta foi imediata e tranquila: “Ah, muito bem, adora! Tem 16 anos”, revelou a avó, mostrando-se confiante na forma como o jovem tem acompanhado a participação do pai.

Apesar disso, Teresa admitiu que houve algum receio inicial em relação à exposição mediática. Ainda assim, destacou a relação próxima e aberta entre pai e filho. “Mas o pai também conversou muito com ele, eles conversam muito”, sublinhou, evidenciando a importância do diálogo na forma como a situação tem sido vivida em família.

Uma conversa marcada pela cumplicidade e pelo apoio familiar, num momento em que Filipe Delgado continua a dar que falar dentro da «1.ª Companhia».

Filipe Delgado 1.ª Companhia Dois às 10

