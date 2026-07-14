Seis meses após a "1.ª Companhia", Filipe Delgado realiza o maior sonho: «Não imaginam a emoção que sinto»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Seis meses depois de ter conquistado o público com a participação na "1.ª Companhia", Filipe Delgado está a viver exatamente aquilo com que sonhava quando aceitou entrar no programa da TVI.

O cantor tem tido um verão repleto de concertos e atuações um pouco por todo o país, cumprindo o principal objetivo que levou para o reality show: dar-se a conhecer a um público mais alargado e impulsionar a sua carreira na música.

Nas redes sociais, Filipe Delgado partilhou um dos momentos mais marcantes de um dos seus espetáculos e mostrou-se profundamente emocionado ao ouvir o público cantar as suas músicas. «Não imaginam a emoção que eu sinto quando vos ouço a cantar comigo. Que bonito ♥️», escreveu

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações, com os fãs a felicitarem o artista pelo percurso que tem vindo a construir desde que saiu da "1.ª Companhia".

Recorde-se que, ainda durante o programa, Filipe Delgado nunca escondeu que o grande objetivo da sua participação passava por conquistar mais visibilidade para a música que faz. Seis meses depois, o sonho parece estar a tornar-se realidade, com uma agenda preenchida e o carinho crescente do público em cada concerto.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Filipe Delgado 1.ª Companhia Dois às 10 Reality Show Musica
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Soraia Sousa recorre a Filipe Delgado para mudar visual. E o resultado final é elogiado: «Ainda mais linda»

A frase de Cristina Ferreira que Filipe Delgado nunca mais esqueceu: «Marca-me para a vida»

Fora do Estúdio

Após polémica com Catarina Miranda, Afonso Leitão toma decisão: «É isto que eu quero fazer»

Hoje às 09:19

Que luxo. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já vivem na nova casa e têm um vizinho que todos conhecem

Hoje às 09:02

Digna de rainha. Rita Pereira celebra aniversário da cadela com festa a rigor: «Ela salvou-me»

Hoje às 08:41

Que luxo. Após o Secret Story, Jéssica Jeremias abre as portas da nova e milionária casa

Ontem às 15:29

Um dos casais mais bonitos da televisão portuguesa celebra dia especial: «A minha pessoa preferida»

Ontem às 15:16

«Eu sabia que este dia ia chegar»: Nuno Markl gera onda de reações com partilha emocionante

Ontem às 14:47

Sandra Felgueiras vive noite que jamais vai esquecer: «Ainda não caí em mim»

Ontem às 11:11
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira regressa de férias e fica a par do que aconteceu na sua ausência

Ontem às 09:53

Revelação de Gonçalo Quinaz deixa Cristina Ferreira surpreendida: “Isto é inédito”

Ontem às 10:49

Cristina Ferreira sobre concorrente do "Big Brother Verão": "Ficou visto que ninguém gosta dela"

Ontem às 10:05

Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa

8 jul, 10:35

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

4 jul, 09:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Um mês após o casamento, Alexandra abriu a porta da garagem e encontrou o marido que pôs termo à vida: «Nunca deu sinais»

Há 2h e 4min

De partir o coração. Pais recebem a notícia de que o filho de cinco anos tem 3 meses de vida: «Se ele for, eu vou»

Há 2h e 27min

Cristina Ferreira não esconde emoção ao ver idoso chorar pela mulher com Alzheimer: «Há dias em que não me conhece»

Há 3h e 25min

Seis meses após a "1.ª Companhia", Filipe Delgado realiza o maior sonho: «Não imaginam a emoção que sinto»

Hoje às 09:46