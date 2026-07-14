Seis meses após a "1.ª Companhia", Filipe Delgado realiza o maior sonho: «Não imaginam a emoção que sinto»

Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

Seis meses depois de ter conquistado o público com a participação na "1.ª Companhia", Filipe Delgado está a viver exatamente aquilo com que sonhava quando aceitou entrar no programa da TVI.

O cantor tem tido um verão repleto de concertos e atuações um pouco por todo o país, cumprindo o principal objetivo que levou para o reality show: dar-se a conhecer a um público mais alargado e impulsionar a sua carreira na música.

Nas redes sociais, Filipe Delgado partilhou um dos momentos mais marcantes de um dos seus espetáculos e mostrou-se profundamente emocionado ao ouvir o público cantar as suas músicas. «Não imaginam a emoção que eu sinto quando vos ouço a cantar comigo. Que bonito ♥️», escreveu

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações, com os fãs a felicitarem o artista pelo percurso que tem vindo a construir desde que saiu da "1.ª Companhia".

Recorde-se que, ainda durante o programa, Filipe Delgado nunca escondeu que o grande objetivo da sua participação passava por conquistar mais visibilidade para a música que faz. Seis meses depois, o sonho parece estar a tornar-se realidade, com uma agenda preenchida e o carinho crescente do público em cada concerto.