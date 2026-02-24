Soma e segue. Filipe Delgado atinge novo feito depois da «1.ª Companhia»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 47min

Filipe Delgado não venceu os 25 mil euros da «1.ª Companhia», mas saiu do programa com duas conquistas que prometem transformar a sua vida para sempre — e a reação foi absolutamente inédita.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A final da «1.ª Companhia» não deu a vitória a Filipe Delgado, mas o artista acabou por conquistar algo que, para si, pode valer muito mais do que os 25 mil euros do prémio.

Há mais de dois anos que o cantor não tinha concertos marcados — um silêncio difícil para quem vive da música e do contacto com o público. Antes mesmo da final, Filipe já tinha partilhado um objetivo claro: sair do programa com pelo menos cinco espetáculos agendados.

A meta foi amplamente superada. Em direto, Maria Botelho Moniz revelou que o artista já tem a agenda cheia, num momento que o deixou visivelmente emocionado e incrédulo. Mas as boas notícias não ficaram por aqui.

Outro dos grandes objetivos de Filipe Delgado era ultrapassar a marca dos 10 mil seguidores no Instagram. A reação tornou-se viral quando soube, também em direto, que já tinha atingido os 84 mil seguidores. “Mentira”, gritou, boquiaberto, sem conseguir esconder a surpresa.

E a onda de apoio continuou a crescer. Apenas 12 horas depois da final, o cantor já tinha ultrapassado os 100 mil seguidores. Atualmente soma cerca de 187 mil — um número que continua a aumentar e que espelha o impacto da sua participação no programa da TVI.

Mais do que um prémio monetário, a «1.ª Companhia» trouxe-lhe palco, reconhecimento e uma nova fase profissional. E, ao que tudo indica, este poderá ser apenas o início de uma nova etapa na carreira de Filipe Delgado

Temas: Filipe Delgado 1.ª Companhia Dois às 10

RELACIONADOS

Fora da «1.ª Companhia», instrutor Marques desfaz dúvidas sobre Filipe Delgado e revela o que todos já suspeitavam

Fora do Estúdio

Com saudades, Instrutor Marques emociona fãs: «Vão estar para sempre no meu coração»

Hoje às 09:30

Após a separação de Marco Costa, Carolina Pinto toma primeira decisão para seguir em frente

Hoje às 08:54

Imagem partilhada por Bruno Savate expõe detalhe inesperado do casamento

Ontem às 17:00

Quando era criança, ouviu de Manuel Luís Goucha “um dia vamos ser colegas”. Hoje, é mãe de três e um dos principais rostos da TVI

Ontem às 16:00

Rigidez de Instrutor Joaquim escondia um motivo insólito. Instrutores desvendaram tudo

Ontem às 16:00

Jéssica é concorrente do novo «Secret Story» e está noiva de ex-jogador do FC Porto. Eis as fotos mais românticas do casal

Ontem às 10:44

O novo «Secret Story» ainda agora começou e já há uma grande surpresa anunciada por Cristina Ferreira

Ontem às 09:22
MAIS

Mais Vistos

Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”

Ontem às 12:07

Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: “Tu não sabes, mas eu vou-te dizer”

Há 2h e 13min

Gonçalo Quinaz sobre concorrente do “Secret Story 10”: “Vou ficar preso a ela”

Ontem às 10:15

Filipe Delgado conhece Cristina Ferreira: “Finalmente, tenho o teu abraço”

Há 2h e 39min

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Fã incondicional de Cristina Ferreira, Filipe Delgado recebe o maior elogio: «Tu és uma pessoa rara»

Há 50 min

Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Há 1h e 28min

Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»

Há 2h e 37min

Leve, sem fios e com luz verde: um aspirador vertical que se aguenta em pé sozinho

Há 3h e 7min