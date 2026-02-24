Soma e segue. Filipe Delgado atinge novo feito depois da «1.ª Companhia»

Filipe Delgado não venceu os 25 mil euros da «1.ª Companhia», mas saiu do programa com duas conquistas que prometem transformar a sua vida para sempre — e a reação foi absolutamente inédita.

A final da «1.ª Companhia» não deu a vitória a Filipe Delgado, mas o artista acabou por conquistar algo que, para si, pode valer muito mais do que os 25 mil euros do prémio.

Há mais de dois anos que o cantor não tinha concertos marcados — um silêncio difícil para quem vive da música e do contacto com o público. Antes mesmo da final, Filipe já tinha partilhado um objetivo claro: sair do programa com pelo menos cinco espetáculos agendados.

A meta foi amplamente superada. Em direto, Maria Botelho Moniz revelou que o artista já tem a agenda cheia, num momento que o deixou visivelmente emocionado e incrédulo. Mas as boas notícias não ficaram por aqui.

Outro dos grandes objetivos de Filipe Delgado era ultrapassar a marca dos 10 mil seguidores no Instagram. A reação tornou-se viral quando soube, também em direto, que já tinha atingido os 84 mil seguidores. “Mentira”, gritou, boquiaberto, sem conseguir esconder a surpresa.

E a onda de apoio continuou a crescer. Apenas 12 horas depois da final, o cantor já tinha ultrapassado os 100 mil seguidores. Atualmente soma cerca de 187 mil — um número que continua a aumentar e que espelha o impacto da sua participação no programa da TVI.

Mais do que um prémio monetário, a «1.ª Companhia» trouxe-lhe palco, reconhecimento e uma nova fase profissional. E, ao que tudo indica, este poderá ser apenas o início de uma nova etapa na carreira de Filipe Delgado