Fã incondicional de Cristina Ferreira, Filipe Delgado recebe o maior elogio: «Tu és uma pessoa rara»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:44

Após conquistar o terceiro lugar na «1.ª Companhia», Filipe Delgado esteve no «Dois às 10» e protagonizou um momento emocionante com Cristina Ferreira.

Depois do terceiro lugar na «1.ª Companhia», Filipe Delgado marcou presença no «Dois às 10» para a sua primeira grande entrevista. Mas o momento mais marcante aconteceu quando fez questão de declarar a sua admiração por Cristina Ferreira. “Deixa-me só dizer isto. Eu tenho grande admiração por ti, és mesmo uma inspiração e força da natureza”, começou por dizer.

O cantor recordou ainda que já tinha estado numa Cristina Talks: “Fui a uma Cristina Talks tua e chorei muito.” E revelou algo que nunca esqueceu: “Houve uma vez que disseste que recebeste muitas mensagens e eu mando sempre o coração e o coração diz tudo. E eu nunca mais me esqueci.”

Mas houve uma frase da apresentadora que marcou o artista para sempre: “Quando tu acreditas consegues, e quando consegues acreditas ainda mais. Essa frase é a minha frase também.”

Perante a declaração, Cristina respondeu com palavras fortes: “Tu és incrível. Acho mesmo que és uma pessoa muito rara. Há muito poucas pessoas como tu. Que a vida te dê tudo o que estava à tua espera. Acho que isto estava à tua espera, que os concertos estejam cheios, que o cabeleireiro esteja cheio e que consigas ser luz o resto da vida. Esta porta está aberta para ti sempre.”

Seguiu-se um abraço sentido. Filipe, emocionado, declarou: “Adoro-te e adoro a TVI. Transformaram a minha vida.” 

Temas: Filipe Delgado Cristina Ferreira Dois às 10 1.ª Companhia

