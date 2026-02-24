Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:07

Durante a entrevista no «Dois às 10», Filipe Delgado mostrou-se agradecido por todo o carinho que está a receber.

A conversa entre Filipe Delgado e Cristina Ferreira no «Dois às 10» ficou marcada por emoção, mas também por momentos de humor. Depois de ouvir da apresentadora que “esta porta está aberta para ti sempre”, o cantor não perdeu a oportunidade de garantir mais um regresso à televisão.

Quando Cristina revelou que “o Cláudio vem para a semana”, Filipe reagiu de imediato: “Então e eu não venho com ele?” Entre risos, Cristina respondeu: “Vens. Então vens para a semana comigo e com ele.” Mas o artista quis confirmar em direto: “Está prometido, não está? Estás a dizer isso para muita gente?” A apresentadora não hesitou: “Está combinado!”

Radiante, Filipe mostrou que, mais do que o terceiro lugar na «1.ª Companhia», leva consigo novas oportunidades e uma ligação especial à casa que, como disse, “transformou a minha vida”.

E ao que tudo indica, o palco da TVI poderá voltar a recebê-lo muito em breve

Temas: Filipe Delgado Cristina Ferreira Dois às 10 1.ª Companhia

