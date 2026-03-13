Filipe Delgado revela o dia em que a sua vida vai mudar. E faltam poucas semanas

O cantor, que muitos portugueses acompanharam no reality show Primeira Companhia, esteve à conversa com Cláudio Ramos

Filipe Delgado está prestes a viver um momento que promete ser muito especial. O cantor, que muitos portugueses acompanharam no reality show Primeira Companhia, esteve à conversa com Cláudio Ramos no Dois às 10 e revelou que a sua vida vai mudar muito em breve.

A razão tem data marcada: 1 de maio.

É nesse dia que Filipe Delgado regressa aos concertos e inicia uma nova digressão, sendo que ainda não realizou qualquer atuação desde o fim do reality show.

“Já temos muita coisa marcada”, contou o artista durante a entrevista, adiantando que já estão previstas atuações em várias cidades. O regresso aos palcos está a ser preparado com entusiasmo e com muita emoção antecipada. Aliás, Filipe Delgado acredita que o momento em que voltar a cantar ao vivo poderá ser difícil de conter: “Eu acho que quando subir ao palco e ver bem as pessoas e o público, eu acho que vou chorar. Vai ser muito emocionante, nem sei”, confessou.

O encontro com o público é algo que o cantor encara com grande significado, sobretudo por sentir o apoio de quem continua a acompanhar o seu percurso.

Nesta nova fase da carreira, Filipe Delgado não estará sozinho. Sempre que possível, o marido vai acompanhá-lo na digressão, embora nem sempre possa estar presente em todos os concertos. O casal gere em conjunto um negócio de cabeleireiro, atividade que continua a ser uma parte importante da sua vida profissional.

Por isso, a agenda terá de ser conciliada entre os espetáculos e o trabalho no salão.

Ainda assim, o cantor mostra-se entusiasmado com esta nova etapa. O regresso aos palcos marca não apenas o início de uma digressão, mas também um reencontro emocional com a música e com o público que o acompanha há vários anos.

E, ao que tudo indica, esse primeiro concerto poderá ser um momento difícil de esquecer. Afinal, depois de tanto tempo longe do palco, Filipe Delgado acredita que o regresso será vivido com lágrimas e muita emoção.

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