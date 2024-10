Pai de Ruben desvenda detalhes da ex-relação do filho com Ana Soares

Pai de Ruben sobre a ex-relação do filho com Ana Soares: «Penso que eles vão resolver»

Filipe Silvestre, pai de Ruben, afirmou que acredita na reconciliação do filho com Ana Soares

Filipe Silvestre, pai de Ruben, esteve esta manhã no «Dois às 10» para falar sobre o jogo do filho no «Secret Story». «Acho que a imagem que ele está a passar cá para fora não é a realidade», começou por dizer, criticando as falsas esperanças que o filho tem dado a Flávia.

A vida amorosa do filho foi, naturalmente, tema de conversa. Filipe afirmou que ficou surpreso com a entrada de Rita e avançou ainda que apenas tinha estado uma vez com a jovem, no entanto, esta não foi, na altura, apresentada como namorada. Por outro lado, afirmou que Ana Soares, ex-noiva de Ruben, foi apresentada à família como namorada.

«O Ruben pediu a Ana em casamento na noite de Natal do ano passado, em minha casa, em direto para a mãe», revelou o pai do concorrente. «E ela disse que sim», acrescentou.

Sobre a ex-relação do filho com Ana Soares, Filipe diz acreditar que os dois vão resolver o que há para resolver e se vão reconciliar. «Também depende das coisas que ele fizer lá dentro», acrescentou, ainda assim.