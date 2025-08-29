Cláudio Ramos, completamente rendido a Carlos Areia, deixa apelo aos portugueses

“Juro que não se vão arrepender”: uma mensagem que o nosso apresentador dirige a todos

Cláudio Ramos já viu "O Lugar dos Sonhos", a longa-metragem assinada por Diogo Morgado e protagonizada por Carlos Areia. “Carlos Areia é um ator dos grandes. Acho que isso se sabe, mas também se sabe que muitas vezes a comédia ‘abafa’, com o rótulo do preconceito, um artista como se ele não conseguisse fazer mais nada”, escreveu.

O nosso apresentador afirma que “basta estar atento para entender que Carlos é dos grandes da comédia, mas como ator vai mais além, talvez não tivesse tido grandes oportunidades, fora da comédia, para mostrar este seu lado mais próximo da realidade de cada um de nós, sem estar em constante gargalhada, mas não a escondendo. Apenas doseando".

Numa partilha no Instagram, Cláudio conta que “no novo filme de Diogo Morgado ‘O lugar dos sonhos’ Carlos Areia é o grande e justo protagonista que dá corpo e alma ao Avô, pai e amigo Júlio com uma veracidade avassaladora” e deixa os parabéns ao ator.

“Ir ao cinema só para o ver, já era uma belíssima razão, juntemos a isto um elenco talentosíssimo com o Fidalgo, a Carmem Santos, o Guilherme Filipe, o Lacerda, o Pompeu José, o Ricardo Sá , a surpresa da Áurea, a descoberta do Gonçalo Menino e da Maria Viralhada, dois miúdos que serão seguramente o futuro disto e o empenho do Diogo que volta a desbravar caminho enquanto realizador e a querer fazer diferente, dando lugar aos seus sonhos e acrescentado valor ao que se faz!”, escreveu ainda.



No final de uma longa publicação repleta de elogios, Cláudio Ramos termina com um remate: “A arte é o que nos abre o pensamento. Se nas salas está um filme português com esta qualidade e onde o encontro de gerações se esbarra em problemas e situações do dia de cada um de nós, acho mesmo que não deviam perder a oportunidade de o ver de perto. Façam-no já este fim de semana. Juro que não se vão arrepender. Obrigado, Diogo!"