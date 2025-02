Alterações no agregado familiar no Portal das Finanças: esta é a última semana para tratar

Guarda Partilhada: No caso de ter um dependente em guarda partilhada, deve ser comunicada a situação de residência alternada. A residência alternada é aquela em que o dependente divide o tempo entre as residências de ambos os progenitores, com um mínimo de 30% do tempo passado com cada um. Além disso, será necessário indicar o NIF do progenitor com quem a guarda é partilhada, bem como o agregado familiar a que ele pertence. É importante que ambos os progenitores comuniquem de forma coerente as informações sobre o seu filho, caso contrário, as Finanças podem não considerar a residência alternada.