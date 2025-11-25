Ao encontrar uma fita colada na porta de casa, contacte de imediato a polícia

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Se encontrar uma fita colada na porta da sua casa, não a ignore. Este tipo de sinal pode indicar situações de risco ou ameaças e é fundamental contactar imediatamente a polícia para garantir a sua segurança e a da sua família.

Ao detetar uma fita na porta da sua casa ou outros tipos de marcas, poderá pensar tratar-se de uma brincadeira de crianças sem importância. Contudo, a Polícia de Segurança Pública (PSP) alerta para que estes sinais não sejam ignorados e que as autoridades sejam contactadas de imediato.

«Tenha atenção a marcas desenhadas ou fitas coladas junto ou na porta de entrada do seu domicílio ou da porta de entrada do seu prédio. Contacte imediatamente a esquadra local», apelou a PSP numa publicação da sua página de Instagram.

Na mesma publicação, a polícia explica que têm sido registados assaltos a residências através do método de engano, sendo as pessoas idosas as mais vulneráveis. «Ao contrário dos furtos em interior de residência ‘comuns’, neste método os suspeitos escolhem os seus alvos com base nas próprias vítimas e não nas residências», esclarece a PSP.

Os suspeitos deste tipo de crime atuam em grupo. Numa primeira fase, escolhem as vítimas, normalmente pessoas mais velhas e que vivem sozinhas. Depois de entrarem nas casas, um dos suspeitos distrai a vítima, enquanto os restantes procuram bens de valor, como ouro, joias ou dinheiro. Fora da casa estará já um carro com outro assaltante ao volante, preparado para a fuga.

A polícia destaca que estes crimes têm ocorrido durante o dia.

Recomendações da PSP:

  • Mantenha alguma roupa estendida ou utilize iluminação de presença para indicar que há moradores na residência.

  • Não divulgue nas redes sociais as suas rotinas diárias ou os períodos em que a casa ficará vazia.

  • Evite ter grandes quantias de dinheiro em casa e guarde as joias em cofres.

  • Anote informações sobre pessoas ou veículos suspeitos na sua rua e transmita esses dados às autoridades.

  • Ao sair de casa, feche e tranque devidamente a porta da sua habitação.

  • Certifique-se de que a porta de acesso ao prédio está sempre bem fechada.

  • Esteja atento às portas e portões das garagens dos condomínios e assegure-se de que permanecem fechados, sobretudo se forem exteriores.

Temas: Fita Porta Casa Polícia

