Ao encontrar uma fita colada na porta de casa, contacte de imediato a polícia

Se encontrar uma fita colada na porta da sua casa, não a ignore. Este tipo de sinal pode indicar situações de risco ou ameaças e é fundamental contactar imediatamente a polícia para garantir a sua segurança e a da sua família.

Ao detetar uma fita na porta da sua casa ou outros tipos de marcas, poderá pensar tratar-se de uma brincadeira de crianças sem importância. Contudo, a Polícia de Segurança Pública (PSP) alerta para que estes sinais não sejam ignorados e que as autoridades sejam contactadas de imediato.

«Tenha atenção a marcas desenhadas ou fitas coladas junto ou na porta de entrada do seu domicílio ou da porta de entrada do seu prédio. Contacte imediatamente a esquadra local», apelou a PSP numa publicação da sua página de Instagram.

Na mesma publicação, a polícia explica que têm sido registados assaltos a residências através do método de engano, sendo as pessoas idosas as mais vulneráveis. «Ao contrário dos furtos em interior de residência ‘comuns’, neste método os suspeitos escolhem os seus alvos com base nas próprias vítimas e não nas residências», esclarece a PSP.

Os suspeitos deste tipo de crime atuam em grupo. Numa primeira fase, escolhem as vítimas, normalmente pessoas mais velhas e que vivem sozinhas. Depois de entrarem nas casas, um dos suspeitos distrai a vítima, enquanto os restantes procuram bens de valor, como ouro, joias ou dinheiro. Fora da casa estará já um carro com outro assaltante ao volante, preparado para a fuga.

A polícia destaca que estes crimes têm ocorrido durante o dia.

Recomendações da PSP: