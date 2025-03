Nem amor, nem amizade! Flávia Monteiro (Nufla) afirma querer Ruben Silvestre «longe»

Após uma série de especulações sobre o relacionamento entre Flávia Monteiro (Nufla) e Ruben Silvestre, a artista vem a público esclarecer sua posição.

No programa Dois às 10, Flávia Monteiro, mais conhecida pelo nome artístico Nufla, esteve à conversa com Cristina Ferreira sobre os seus planos futuros e a sua experiência no reality show que marcou a sua trajetória pública. Durante a entrevista, a artista abordou também o estado atual da relação com Ruben Silvestre, com quem iniciou uma amizade dentro da casa mais vigiada do país, mas que nunca chegou a evoluir para algo mais.

Cristina Ferreira questionou Flávia sobre a sua participação no reality show e se essa experiência lhe deu a motivação que precisava. "Deu, sim. E nesta última edição, as pessoas conseguiram perceber quem eu realmente era", afirmou Flávia, destacando a importância do programa na sua jornada pessoal e profissional.

Quando o tema passou para Ruben Silvestre, Flávia foi direta e sem rodeios: "Nunca mais falei com ele e não tenho pena. Não vou permitir que me faltem ao respeito e, sobretudo, que faltem ao respeito a outra mulher." A artista fez questão de reforçar a sua postura auténtica, afirmando: "Eu nunca fui mentirosa. Não ganhava nada com isso."

Cristina Ferreira também questionou se esta experiência foi um desafio para a artista, ao que Flávia respondeu com entusiasmo: "Sim, adoro desafios!"

Por fim, Flávia Monteiro não deixou de parabenizar Inês Morais, afirmando que foi uma justa vencedora do programa.

Com um percurso marcado por autenticidade e coragem, Flávia Monteiro segue focada nos seus projetos artísticos, deixando claro que prefere manter certas pessoas "longe" da sua vida.