Poucos a reconheceriam: há 6 anos, Nufla era ruiva e muito diferente de hoje

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00
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Basta recuar três anos para encontrar uma Flávia bem diferente.

Aos 26 anos, Flávia, natural de Guimarães, é uma das concorrentes que mais dá que falar no universo dos reality shows. Cantora conhecida artisticamente como Nufla, tem vindo a consolidar o seu percurso desde 2019, utilizando a música como forma de expressar a sua história e identidade. Confiante e leal, assume-se como alguém que não tolera desrespeito e que se orgulha da imagem que projeta.

Deu-se a conhecer ao grande público no "Secret Story 8", onde rapidamente se destacou pela sua personalidade forte e autêntica. Desde então, tem marcado presença nos reality shows em que participa, sempre com uma postura frontal e um sentido de humor que não passa despercebido. Agora, regressou ao "Secret Story - Desafio Final" determinada a voltar a deixar a sua marca, depois de momentos e expressões que continuam na memória dos espectadores.

Fora da televisão, Flávia também chama a atenção pela sua evolução ao longo dos anos — especialmente no que toca ao visual. Há cerca de três anos, apresentava-se com cabelo ruivo, um contraste evidente com a imagem que exibe atualmente, o que a torna quase irreconhecível para muitos. A mudança de estilo reforça ainda mais a sua constante reinvenção, tanto a nível pessoal como artístico.

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Veja na galeria acima algumas imagens que mostram essa transformação.

Temas: Flávia Nufla Secret Story - Desafio Final
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